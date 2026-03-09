El charco de La Arena recupera su uso público: el edificio deberá ser demolido

El charco de La Arena recuperará su uso público después de que una sentencia del Tribunal Supremo haya dado la razón al Ayuntamiento de La Laguna, tras un largo litigio por recuperar este lugar de la cota de Punta del Hidalgo.
Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, reconocía a DIARIO DE AVISOS, que esto significa el fin de la concesión privada: “La sentencia del Tribunal Supremo da la razón al Ayuntamiento de La Laguna en su lucha por recuperar la costa de Punta del Hidalgo. Esto significa el fin de la concesión al Charco de la Arena, el derribo de las instalaciones de este club privado y la restitución del orden natural. Es una gran noticia porque supone devolver el litoral a los punteros y terminar con una situación que era a todas luces insostenible”.
“La Sociedad Charco de la Arena surgió en los años 60 en unas circunstancias históricas muy determinadas, que hace tiempo que ya no se dan, y así lo ha entendido el Supremo”, recalcaba el regidor.
Se da la circunstancia de que no cabe recurso para la sentencia: “Se da un paso decisivo en la recuperación medioambiental de nuestro litoral. Con ello cumplimos con el compromiso que desde el pleno de la Corporación adquirimos en su día con los vecinos y vecinas de Punta del Hidalgo”.