Coches abandonados desbordan las calles del barrio Salamanca

Cerca de una decena de vehículos llevan más de un año en estado de abandono en el barrio Salamanca de Santa Cruz de Tenerife, ocupando plazas de aparcamiento en las principales vías sin que sus propietarios aparezcan siquiera para cambiarlos de lugar. Vecinos que residen en esta zona de la capital han denunciado a DIARIO DE AVISOS que la situación se prolonga desde hace más de un año y, aunque han llamado a la Policía Local en muchas ocasiones, “ni aparecen ni se ha hecho nada al respecto”.
Entre las calles Prosperidad y Fernando Primo de Rivera se concentra la mayor parte de estos coches dejados a su suerte por los dueños, vehículos que están a la intemperie y que generan una sensación de desidia en todo el barrio. Además, muchos turismos, según los denunciantes, presentan grandes desperfectos en pintura y chapa, en parte causados por el largo tiempo de una condena al olvido.
Asimismo, los vecinos alegaron que hasta las pegatinas de las ITV de los vehículos en abandono están caducadas desde 2019 y 2020 e, inclusive, hasta uno de estos turismos en desamparo se ha convertido en coche okupa de una persona, que no es el propietario, que lo ha tomado como lugar para dormir.
Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento capitalino, Gladis de León, afirmó que “la Policía Local está trabajando en los numerosos casos de coches abandonados que están dispersos por toda la ciudad, no solo en esta zona”. Al respecto, la edil explicó que “el procedimiento no es fácil, pues primero hay que abrir un expediente para encontrar al propietario y, en caso contrario, hay que publicarlo en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) para ver si aparece el dueño antes de poder proceder a retirar el coche y trasladarlo al depósito municipal para compactarlo”.
De León añadió que “el trámite burocrático para retirar vehículos de las calles dura hasta más de seis meses, pero en breve se van a resolver expedientes de casi 50 turismos abandonados, los cuales ya podrán ser llevados al depósito del Ayuntamiento para su desguace”.