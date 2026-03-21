Vecinos de Salamanca rechazan el albergue en el barranco de Santos

Los residentes en los barrios Uruguay, Las Acacias y Salamanca de Santa Cruz de Tenerife, representados por la asociación de vecinos La Arboleda, no han tardado en responder a sus homónimos de la zona Urban Centro El Perenquén, quienes han exigido al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que convierta en un centro de acogida para personas sin hogar el edificio Diego Crosa, ubicado en el barranco de Santos.
Una infraestructura municipal que el Ayuntamiento capitalino prevé destinar a la creación de un Polo Digital para ubicar a empresas dedicadas a la animación digital y los videojuegos.
Desde La Arboleda mostraron ayer la oposición “unánime y rotunda” de los vecinos de la zona a que se instale un nuevo albergue municipal en el barranco de Santos, a la altura del puente Zurita, pues “no es el mejor sitio para una infraestructura de este tipo, ya que muy cerca hay un colegio de Infantil y Primaria, aparte del asilo de ancianos y el Hospital Psiquiátrico Febles Campos”.
Los residentes recordaron que “desde hace 47 años tenemos en el barrio el mayor centro de drogodependencia de Canarias, con el que históricamente hemos tenido muchos problemas. Ahora no pueden traernos otro problema más y, menos, vamos a permitir que los vecinos de una zona de Santa Cruz sean quienes decidan por los de otra sin contar con los residentes afectados. Ellos no viven aquí”.
Asamblea general
“El edificio Diego Crosa tiene varios pisos y lleva años cerrado, por lo que no está diseñado para ser albergue ni su ubicación es la correcta”, indicaron. Por ello, el próximo jueves La Arboleda convocará una asamblea general para tratar, entre otros asuntos, el rechazo a esta iniciativa y estudiar posibles medidas en contra si se llevara a cabo.
Asimismo, los representantes vecinales recordaron que cuando se construyó el Centro Municipal de Acogida, en Los Gladiolos, “se trataba de una zona limítrofe en la ciudad, aunque al expandirse ha quedado integrado en la misma y ahora es foco de numerosos problemas. No queremos que pase lo mismo en nuestro barrio”.
La Arboleda reconoció que hay que buscar una solución factible para dar respuesta al alto número de personas sin hogar en la ciudad, pero “en un lugar que reúna condiciones y que esté ubicado en las afueras”.