Exigen a Clavijo que convierta en albergue municipal el edificio de Santa Cruz de Tenerife destinado a videojuegos

La asociación de vecinos Urban Centro Perenquén ha exigido al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la creación de un centro de acogida para personas sin hogar en el edificio Diego Crosa, ubicado en el barranco de Santos de Santa Cruz de Tenerife. Una infraestructura municipal que el Ayuntamiento capitalino ha anunciado que destinará para ubicar un hub urbano destinado a empresas dedicadas a la animación digital y los videojuegos.
La presidenta de El Perenquén, Silvia Barrera, se reunió el miércoles con Clavijo, en un encuentro al que también asistieron los viceconsejeros de Asuntos Sociales y Presidencia, Francisco Candil y Alfonso Cabello, respectivamente, pero que “llega después de décadas de incumplimientos institucionales y ante una realidad social que no admite más demoras”, añadió.
Barrera recordó la propuesta presentada en 2019 por el grupo Acción contra la pobreza, que solicitó al Consistorio que dicho edificio, actualmente sin uso, se convirtiera en un nuevo albergue municipal. “Dicha propuesta fue presentada de nuevo en el Parlamento de Canarias el pasado diciembre, solicitando que este espacio se reconvirtiera en centro de acogida con espacios diferenciados por sexos y para personas con patologías mentales o físicas”.
La asociación indicó que, mediante la Ley 5/1998, de 6 de julio, el Parlamento regional autorizó la enajenación gratuita al Ayuntamiento de dos inmuebles en la calle San Vicente Ferrer, números 20 y 22, con la finalidad de crear un centro de acogida y poner en marcha un plan de reinserción social y laboral para sintecho, dando un plazo de cinco años para su plena utilización, así como la reversión automática de los inmuebles a la Comunidad Autónoma en caso de incumplimiento.
No obstante, apuntó, “casi tres décadas después, estos inmuebles no se han destinado al fin para el que fueron cedidos, por lo que estamos ante un incumplimiento flagrante de la ley y una falta de respuesta política que ha durado demasiado, cuando, por contra, la exclusión residencial no ha dejado de crecer”.
Apuntó que a esta situación se suma que el Ayuntamiento prevé destinar el edificio Diego Crosa a empresas de animación digital y videojuegos, destinando a ello 1,4 millones de euros de subvenciones públicas. “Es inaceptable que se priorice la inversión en ocio digital cuando hay cientos de personas durmiendo en la calle o en infraviviendas, y más cuando llevamos años proponiendo soluciones viables”, criticó.
Desde El Perenquén reclamaron a Clavijo que exija al Consistorio que “cumpla con la legalidad” y destine estos inmuebles cedidos al fin social, aparte de que el Gobierno también impulse un plan insular de alojamiento e inclusión para personas sin hogar.
Según el colectivo vecinal, Francisco Candil se comprometió a reunirse con el Ayuntamiento de Santa Cruz a fin de recabar información de las acciones desarrolladas para el sinhogarismo, además de solicitar el censo de personas en calle.