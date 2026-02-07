Santa Cruz de Tenerife tendrá asistencia en calle a personas en situación de sinhogarismo con problemas de salud mental

La Dirección General de Salud Mental, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, prevé implantar, entre marzo y abril de este año, un servicio de atención en calle a personas sin hogar con problemas de adicciones y salud mental en la capital tinerfeña, dando así respuesta a la petición del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Según Sanidad, el modelo a ejecutar en el municipio chicharrero será similar al que se implantó, a finales de 2025, en Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de que los sintecho afectados con problemas mentales puedan recibir un seguimiento sanitario in situ de su patología y la asistencia que precisen en cada momento.
El programa piloto conectará la red sanitaria a la intervención de trabajadores sociales a pie de calle que, a través de unidades móviles, atenderán los casos de extrema necesidad con el objetivo de subsanar las carencias de un puente operativo entre los recursos de salud mental y los servicios sociales municipales para una población que no accede por sí sola al sistema.
Queja de Santa Cruz de Tenerife
El Gobierno regional atiende así la solicitud formulada desde el pasado octubre por el concejal de Sanidad del Consistorio capitalino, Carlos Tarife, quien había solicitado a Salud Pública la creación de recursos específicos de ayuda a personas sin hogar con patologías mentales en Santa Cruz, sin que hasta la fecha obtuviera respuesta. Algo que, en cambio, han desmentido fuentes del Ejecutivo, al asegurar que “la implantación de este proyecto ha sido comunicado al Ayuntamiento”.
Tarife explicó recientemente a DIARIO DE AVISOS que “son muchas cosas las que están pasando en la zona centro de Santa Cruz con estas personas que necesitan de una atención permanente y de un tratamiento médico continuo en salud mental, ya que se están recibiendo quejas, no solo de vecinos, sino también de comerciantes y empresarios de la restauración, ante el comportamiento de usuarios con problemas mentales”.
Además, el edil apuntaba que “visto que en Las Palmas sí se ha dado una rápida atención a una problemática similar, creo que los ciudadanos de Santa Cruz tienen los mismos derechos que los de la capital vecina y, por tanto, voy a pelear para que de una vez por todas la Consejería de Sanidad ponga fecha para implantar este programa de atención a la salud mental a pie de calle también en nuestra ciudad”.
Tarife hacía alusión al proyecto piloto que la Consejería de Sanidad puso en marcha el pasado noviembre en la capital grancanaria, denominado Mejora y desarrollado por la Fundación Yrichen. Un modelo que plantea que la atención sanitaria no espere en los centros, sino que salga con un dispositivo móvil en ayuda de los que la necesitan.
El proyecto en marcha en Las Palmas, con una inversión de 30.000 euros, despliega a trabajadoras sociales itinerantes por las calles para realizar valoraciones iniciales de los usuarios y derivarlos hacia recursos asistenciales o terapéuticos de la Fundación en caso de ser necesario. Estos profesionales actuarán de forma coordinada con la Dirección General de Salud Pública, servicios sociales municipales, Policía Local y Nacional, y redes de salud mental comunitaria, con la finalidad de actuar en cada caso, decidiendo el ingreso terapéutico, el acompañamiento o la derivación de sintecho aquejados con estas patologías.