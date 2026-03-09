Un colegio de Tenerife entre los mejores del mundo

En el sur de la isla, un colegio con raíces británicas y vocación global se ha convertido en noticia internacional. Wingate School, centro educativo fundado en 1982 en el municipio de Arona, ha sido reconocido oficialmente como “sobresaliente en todos los aspectos” tras la última inspección de British Schools Overseas (BSO), organismo vinculado al Departamento de Educación del Reino Unido. Este reconocimiento sitúa al centro entre los mejores colegios británicos internacionales del mundo y entre los seis más destacados de España.
Lo que comenzó hace más de cuatro décadas con apenas nueve alumnos se ha transformado hoy en una comunidad educativa de más de 570 estudiantes de más de 30 nacionalidades. Esa mezcla de acentos, culturas y perspectivas forma parte de la identidad del colegio y refuerza su carácter internacional.
El centro ofrece educación basada en el currículo británico, reconocido a nivel mundial, combinando exigencia académica con una atención personalizada a cada estudiante.
Un entorno internacional desde los primeros años
Uno de los aspectos diferenciales del colegio es su enfoque en la inmersión lingüística temprana. Los niños pueden incorporarse desde los 3 a 5 años sin conocimientos previos de inglés. A esa edad, el aprendizaje del idioma se produce de forma natural a través del juego, la lectura, la escritura y la interacción cotidiana.
Para el alumnado español, el entorno internacional supone una ventaja significativa: el 65 % de los estudiantes procede de otros países. Esto permite que el inglés se convierta en la lengua habitual no solo dentro del aula, sino también durante el recreo y las actividades diarias, favoreciendo una inmersión real y constante.
Reconocimiento internacional a la excelencia educativa
La reciente evaluación realizada durante tres días por cuatro inspectores profesionales del sistema BSO concluyó con la máxima calificación en todos los apartados analizados: calidad de la educación, enseñanza y evaluación, resultados académicos, desarrollo espiritual, moral, social y cultural del alumnado, bienestar, salud y seguridad, así como liderazgo y gestión del centro.
Según el informe de los inspectores, “el colegio logra crear una comunidad inclusiva, moldeada por valores británicos, donde las relaciones positivas sustentan una educación de alta calidad y el enfoque constante en el bienestar, la salud y la seguridad de los jóvenes garantiza las condiciones óptimas para el éxito académico y el crecimiento personal”.
Esta distinción consolida la trayectoria del colegio y refuerza su compromiso con la mejora continua.
Resultados académicos que destacan a nivel mundial
Los resultados académicos del alumnado constituyen uno de los puntos fuertes del centro. En los exámenes internacionales IGCSE, estudiantes del colegio han obtenido premios al “Mejor del Mundo” y “Mejor de España” en distintas asignaturas, situando al centro entre los colegios con mejores resultados a nivel global.
Estos logros abren las puertas a universidades de prestigio tanto en España como en el extranjero, ampliando las oportunidades académicas y profesionales de los estudiantes.
Educación integral y atención personalizada
Más allá de los resultados académicos, el colegio apuesta por una educación integral centrada en valores, bienestar emocional y desarrollo personal. El ambiente del campus refleja esta filosofía: un parque verde donde los alumnos juegan bajo la sombra de los árboles, comparten actividades deportivas o incluso disfrutan de un piano exterior instalado para el uso libre del alumnado.
Durante el recreo, el centro ofrece un amplio abanico de actividades gratuitas que permiten a los estudiantes aprender, socializar y desarrollar habilidades en un entorno dinámico.
Parte de la calidad educativa del colegio se explica también por su bajo ratio de alumnado por profesor. Las clases no superan los 24 estudiantes y, gracias al sistema de agrupación por niveles en muchas asignaturas, el número suele ser aún menor. Actualmente, el ratio es de 13 alumnos por profesor, que puede reducirse a 11 si se incluyen los asistentes docentes, lo que favorece una atención individualizada.
Con este reconocimiento internacional, Wingate School se consolida como uno de los referentes educativos de Tenerife y un ejemplo de cómo desde la isla se puede competir con algunos de los mejores colegios británicos internacionales del mundo. Su evolución y resultados refuerzan el posicionamiento del archipiélago como un espacio educativo con proyección global.