Comienzan los trabajos para crear un bosque termófilo en la entrada de Adeje

El Ayuntamiento de Adeje ha iniciado recientemente las primeras labores para la creación de un bosque termófilo de más de 35.000 metros cuadrados en la entrada al casco urbano. La actuación se desarrollará en una parcela que actualmente presenta un estado árido y degradado (utilizado de forma puntual para la celebración de espectáculos o como aparcamiento en grandes eventos), y que será transformado en una zona verde destinada a mejorar el entorno paisajístico, reducir la huella de carbono y generar nuevas áreas de sombra.
El proyecto contempla la plantación de más de 29 especies autóctonas y alóctonas aclimatadas con el objetivo de consolidar un ecosistema de transición seco y templado, característico del sur de Tenerife.
El bosque termófilo de El Galeón actuará como nexo entre la franja costera dominada por el cardonal-tabaibal y las medianías, y estará compuesto por especies arbóreas y arbustivas resistentes a la sequedad y a las altas temperaturas como sabinas, acebuches, lentiscos y palmeras, capaces de fijar carbono, proteger el suelo frente a la erosión y generar hábitats para la fauna local.
HOYOS y Compost orgánico
En estos momentos, el ayuntamiento se encuentra desarrollando una primera fase centrada en la limpieza, reparación y acondicionamiento del terreno para garantizar que la plantación se realice en condiciones óptimas. Una vez concluida esta etapa, se procederá a la apertura de hoyos de dos metros de ancho, dos metros de largo y dos metros de profundidad con ayuda de maquinaria, retirando el material resultante de la excavación para preparar el terreno.
Posteriormente, los hoyos se rellenarán con un sustrato fértil compuesto. A continuación se instalará un sistema de riego localizado mediante goteros, lo que permitirá dirigir el agua directamente a la base de cada ejemplar, al tiempo que se realizarán controles para detectar posibles plagas.
La iniciativa incorpora criterios de sostenibilidad y economía circular, ya que el riego se realizará con agua tratada procedente de la estación depuradora municipal.
La mejora del suelo se llevará a cabo con compost orgánico obtenido a partir de restos vegetales como podas, siegas de jardines y campos de golf, residuos forestales y restos de frutas y hortalizas, sin presencia de vidrio, metales pesados ni lodos de depuradora.
Este compost, elaborado mediante un proceso de descomposición aeróbica altamente estable, mejora las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo, ayuda a mantener el equilibrio del pH en terrenos ácidos o salinos y favorece la absorción de nutrientes esenciales.
Según la planificación prevista, si los trabajos avanzan conforme al calendario establecido, la plantación de las especies comenzará en aproximadamente dos meses.
El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), subrayó que la apuesta del municipio por la reducción de la huella de carbono “es absoluta”. De igual manera, el regidor destacó que la creación de esta gran masa verde junto a la autopista, en la entrada de Adeje, supone “un paso más en el camino y compromiso con un municipio sostenible que respeta su entorno”.
Fraga anunció que el Ayuntamiento tiene la intención de proyectar y desarrollar nuevos espacios verdes de características similares en otros puntos, ampliando así la red de zonas naturales y reforzando la estrategia ambiental municipal.