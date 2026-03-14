El personal de farmacia se concentra en La Laguna por un convenio justo

Los trabajadores de oficinas de farmacia se concentrarán el próximo domingo a las 12 horas en La Laguna y otros puntos de España para reivindicar la mejora del convenio colectivo, un marco obsoleto y unas condiciones consideran dañinas para garantizar la calidad laboral y la estabilidad.
La Asociación de Profesionales Farmacéuticos no titulares de Canarias (Aprofarca) han convocado una acción reivindicativa en la plaza del Doctor Olivera en La Laguna mañana a las 12.00 horas, para dar visibilidad a un problema que se repite cada vez que caduca el convenio colectivo y el reconocimiento tanto profesional como social de su labor. Denuncia que desde diciembre el 2024 el sector está sin convenio y las negociaciones con la patronal “han sido decepcionantes”.
El colectivo de trabajadores se siente perjudicado a nivel social y económico. Recuerdan que han pasado de 37 horas y media semanales de trabajo a casi 39 horas, además de perder el disfrute de las tardes del 24 y el 31 de diciembre o el Sábado Santo.
También alertan de que la patronal les han retirando dos días de asuntos propios, e incluso están proponiendo retirar días por fallecimiento de familiares, por debajo de los estipulados en el Estatuto de los Trabajadores (E.T.).
Actualmente deben avisar con 90 días de antelación si quieren abandonar la empresa, cuando el E.T. estipula solo 15 días de preaviso, mientras que si hay un problema familiar y necesitan una excedencia deben que avisar con 60 días de antelación, por los 15 a 30 días estipulados en el E.T.