Confirmado por Bermúdez: la Unipol volverá a Santa Cruz este año

Santa Cruz de Tenerife recupera su unidad de élite. El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, ha dictado este lunes una instrucción tajante: el despliegue de la Unidad de Intervención Policial (Unipol) de la Policía Local debe ser inmediato. El objetivo es que este cuerpo de intervención esté plenamente operativo en las calles antes de que finalice el presente año.
La decisión busca dar una respuesta contundente al incremento de la inseguridad percibida en los distritos de la ciudad. Según apunta el alcalde, el refuerzo de la seguridad en los barrios es una prioridad absoluta ante la actual falta de recursos humanos y materiales por parte de otras administraciones con competencias en seguridad ciudadana.
La Unipol Santa Cruz y la seguridad
Bermúdez ha recordado que la Unipol nació en 2004 para cubrir la carencia de efectivos estatales en el municipio. Tras años de desarrollo económico y social, el escenario de “falta de recursos suficientes” ha vuelto a hacerse evidente. “Son muchos los vecinos que han solicitado una mayor presencia policial ante el incremento de determinados delitos“, ha señalado el regidor chicharrero.
La instrucción del alcalde es clara: no se puede “permanecer indiferente” ante las demandas de la ciudadanía. Por ello, se ha ordenado arbitrar todas las medidas necesarias para dotar a la unidad de personal, material y nuevos vehículos de forma urgente, una vez que los motivos legales o técnicos que llevaron a la suspensión de su despliegue han sido “removidos”.
Coordinación y despliegue estratégico
La vuelta de la Unipol no será un movimiento aislado. Su puesta en marcha se realizará en estrecha colaboración y coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Comunidad Autónoma. Se busca que la unidad, que en su día fue referente a nivel nacional por su eficacia, recupere ese papel protagonista en la prevención del delito.
Por su parte, la concejala de Seguridad, Gladis de León, ha confirmado que el área lleva tiempo trabajando en las condiciones necesarias para este “impulso definitivo”. Según De León, la recuperación de la unidad antes de que acabe el año permitiría “no solo atajar la comisión de delitos, sino también incrementar la sensación de seguridad entre la ciudadanía”.