El Costa Adeje Tenerife Egatesa, con el objetivo de llevar viva la eliminatoria al Heliodoro

El Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta esta tarde uno de los partidos más trascendentales de su corta historia. El representativo canario visita el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, a partir de las 18.00 horas (Atlántico Radio/La 2/Teledeporte), para medirse al Atlético de Madrid, en el primer asalto de la semifinales de la Copa de la Reina. El club madrileño anunció, a través de sus redes sociales, el Sold Out, todas las entradas agotadas, para presenciar una eliminatoria que se presenta muy igualada.
El objetivo de las blanquiazules es llevar la eliminatoria al Heliodoro con todas las opciones de clasificarse por primera vez en su historia a la final que se disputará el próximo 16 de mayo en el estadio de Gran Canaria.
Si el fútbol se midiera por sensaciones el favorito es el CD Tenerife femenino, porque llega mejor a este primer envite que un cuadro rojiblanco que se mueve en un mar de dudas desde hace tiempo, con relevo incluido en el banquillo con la salida de Víctor Martín y la llegada del entrenador tinerfeño José Herrera.
El equipo tinerfeño tiene una ocasión pintiparada para hacer historia y jugar la final de la Copa de la Reina, presumiblemente ante el FC Barcelona, gran favorito en su eliminatoria con el Badalona Woman. Las guerreras estuvieron a un paso de disputar la final copera en 2022, 2018 y 2017, pero los tres intentos salieron cruz. En las semis de 2017 y 2018 fue apeado, a partido único, por el Atlético de Madrid. Hace cuatro años, también a partido único, no aprovechó una buena oportunidad ante el Sporting de Huelva.
Este primer asalto llega tras dos semanas de parón FIFA, por lo que ambos equipos han podido preparar a conciencia el partido de esta tarde en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares.
Una eliminatoria que exige máxima concentración durante los noventa minutos en un enfrentamiento ante un equipo acostumbrado a competir al más alto nivel, ya que es un asiduo en la Champions League.
Las blanquiazules buscarán mostrar su carácter competitivo y su solidez lejos de la isla para mantener intactas sus opciones antes del decisivo encuentro de vuelta. No está de más recordar, que el CD Tenerife femenino solo ha perdido dos partidos de visitante ante los dos trasatlánticos del fútbol español: FC Barcelona (2-0) y Real Madrid (2-0).
Atlético de Madrid y Costa Adeje Tenerife Egatesa se han enfrentado en 22 ocasiones hasta la fecha con un bagaje de 14 victorias rojiblancas, seis empates y dos triunfos del conjunto insular.
El último, precisamente, esta misma temporada en partido de Liga donde el Costa Adeje se impuso por 2-1 en el Heliodoro Rodríguez López gracias a los tantos de Elba Verges y Claudia Iglesias Bicho.
Cuatro bajas en las blanquiazules
Yerai Martín no podra contar con cuatro futbolistas que permanecen en el dique seco: Carlota Suárez, Aithiara Carballo, Pisco, y María Estella.
El preparador vasco facilitó la relación de convocadas: Noelia Ramos, Koko, Cinta, Fatou, Moreno, Paola Hernández, Ouzraoui, Violeta Quiles, Aleksandra, Castelló, Nay Cáceres, Natalia Ramos, Bicho, Elba, Iratxe, Gavira y Gramaglia.
El once inicial podría estar compuesto por Natalia Ramos, bajo los palos; Línea de cinco en defensa con Aleksandra y Clau Blanco en los carriles derecho e izquierdo, y en el eje central Fatou, Elba y Gavira. En la sala máquinas, Natalia Ramos, Moreno, Castelló y Quiles, y arriba Ouzraoui.
El técnico del conjunto tinerfeño, Yerai Martín, destacó la ilusión con la que el equipo afronta esta cita. “Llegamos con muchas ganas. Ha llegado el día y afrontamos el partido de ida de la eliminatoria muy responsabilizados con la oportunidad que tenemos. Veo al equipo con confianza, equilibrado y preparado para el encuentro”.
El entrenador blanquiazul subrayó la importancia de gestionar bien una eliminatoria de tantos minutos. “Esto no es un partido de liga ni se decide en un único encuentro. Es una eliminatoria que se va a decidir durante muchos minutos y tenemos que estar preparadas para distintos escenarios que pueda plantear el rival. Queremos competir bien y traernos un resultado positivo para Tenerife”.
Martín también destacó la entidad del rival y la exigencia del duelo. “El Atlético de Madrid es un club histórico del fútbol femenino y para ellas estas semifinales también son una obligación. Tienen muchas herramientas y un equipo con experiencia. Veremos qué nos plantea el rival, pero tenemos claro por dónde queremos llevar el partido y qué tenemos que hacer”.
Por último, el técnico vasco confía en la competitividad del grupo y en la profundidad de la plantilla para afrontar un calendario exigente. “El equipo responde bien fuera de casa y sabemos que vamos a ver una buena versión. Tenemos una plantilla competitiva, con jugadoras de distintos perfiles, y vamos a necesitar de todas porque afrontamos cuatro partidos en dos semanas. Es parte del nivel que está alcanzando el equipo”.
“El grupo es consciente de la oportunidad que tenemos. Esto es fruto de muchos años de trabajo del club y asumimos la responsabilidad con ilusión. Lo importante es traer viva la eliminatoria para Tenerife”, aseguró.
ALINEACIONES PROBABLES:
ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Menayo, Lauren, Pérez; Fernández, Boe Risa, Bártel, Benítez, Medina; Sarriegi y Jensen
COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Natalia Ramos, Aleksandra, Clau Blanco, Fatou, Elba, Gavira, Natalia Ramos, Moreno, Castelló, Quiles y Ouzraoui
HORA: 18.00 (Atlántico Radio/ La 2/ Teledeporte).
ÁRBITRA: Planes Terol (C.Murcia).
ESTADIO: Centro Deportivo de Alcalá de Henares.