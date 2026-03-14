Resuelto un problema casi eterno con una de las curvas más peligrosas de Tenerife

Han pasado decenios, numerosas peticiones de vecinos y usuarios, gobiernos locales variopintos, accidentes hasta con camiones municipales volcados y múltiples turistas que, o no lo logran, o las pasan canutas para seguir.
Aunque esta sección suele ser crítica, hoy toca resaltar la actuación del Ayuntamiento icodense con la célebre curva de Montiel, una de las más peligrosas de Tenerife, ahora por fin ampliada, si bien el gran desnivel seguirá causando dificultades a los conductores.
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