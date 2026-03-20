David Crego, director de Administración de Centros de Canarias, ante las dudas por las clases del lunes: “Estamos pendientes de la próxima reunión”

La suspensión de las clases presenciales en Canarias por la borrasca Therese termina este viernes, 20 de marzo de 2026, y la atención está puesta ahora en qué ocurrirá la próxima semana, en base a la evolución del fenómeno adverso que afecta a las Islas y que, según apunta la previsión, perderá intensidad precisamente el lunes.
Este viernes han sido varios los usuarios que han manifestado sus dudas en redes sociales sobre la modalidad educativa que se desarrollará el lunes en el Archipiélago si los efectos de la borrasca se intensifican en las Islas, hasta el punto que el desplazamiento suponga un riesgo para la seguridad de las personas.
El director general de Administración de Centros, David Crego, explicó en Televisión Canaria que el funcionamiento de la enseñanza telemática se desarrolló sin incidencias comunicadas por los centros.
Sin incidencias telemáticas
“Hoy ha habido un uso bastante bueno de las plataformas que ponemos a disposición de la comunidad educativa y no tenemos ninguna incidencia comunicada por parte de los centros. Por tanto, ha funcionado todo con normalidad”, afirmó.
Sobre la vuelta a los centros educativos el próximo lunes, Crego explicó que “estamos pendientes de tener la próxima reunión en función del avance de la borrasca y, en cuanto tengamos la información, lo vamos a publicar, antes del lunes, en las redes sociales oficiales que tenemos en la Consejería de Educación para que todo el mundo esté informado”.