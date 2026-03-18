Educación explica cómo se aplicará la suspensión de las clases presenciales en Canarias el jueves y el viernes

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha detallado este miércoles cómo se aplicará la suspensión de las clases presenciales en Canarias ante la borrasca Therese. La medida afecta al jueves y viernes, con diferencias según la evolución del temporal en cada isla.
Los centros educativos permanecerán cerrados físicamente y toda la actividad lectiva se trasladará a modalidad no presencial, con el objetivo de evitar desplazamientos y garantizar la seguridad de la comunidad educativa.
La decisión se ha tomado siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, en coordinación con el resto de áreas del Ejecutivo autonómico.
Así será la suspensión de clases isla por isla
La suspensión de las clases en Canarias no se aplica de forma uniforme desde el primer momento, sino que se adapta a la previsión meteorológica:
- La medida entra en vigor desde el jueves en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa.
- En Gran Canaria, se incorpora a la suspensión durante la tarde y noche del jueves
- El viernes, la modalidad no presencial se mantiene en todo el Archipiélago durante toda la jornada
Esto implica que la enseñanza continuará, pero exclusivamente a través de medios telemáticos.
Cómo funcionarán las clases online
Durante los días afectados, el alumnado seguirá las indicaciones de sus centros, que organizarán la actividad lectiva mediante plataformas digitales.
Las claves de esta educación no presencial en Canarias son:
- Se mantiene el calendario escolar
- El profesorado impartirá contenidos de forma online
- Los centros permanecerán cerrados en los turnos sin actividad presencial
El objetivo es asegurar la continuidad educativa sin exponer a riesgos innecesarios.
Centros cerrados y sin actividad presencial
Desde Educación insisten en que los colegios e institutos no abrirán sus instalaciones mientras esté vigente la medida. La prioridad es reducir desplazamientos y evitar situaciones de peligro derivadas del temporal.
Además, recuerdan que cualquier cambio sobre la suspensión de clases en Canarias será comunicado a través de los canales oficiales del Gobierno autonómico.