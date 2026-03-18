Educación suspende las clases presenciales este jueves y viernes en Canarias

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias confirma la suspensión de la actividad lectiva presencial en todo el Archipiélago debido a la alerta por fenómenos meteorológicos adversos ante la borrasca ‘Therese’, prevista para los próximos días.
Siguiendo las directrices de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, la administración ha ordenado el cierre de los centros educativos y el paso a la modalidad telemática con el fin de evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo a la comunidad educativa.
La medida comenzará a aplicarse este jueves, 19 de marzo, afectando durante toda la jornada a los centros de las islas de la provincia occidental —Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro— además de la isla de La Graciosa, donde se prevén fenómenos costeros de especial intensidad. A estas zonas se sumará la isla de Gran Canaria a partir de la tarde y noche del jueves. La suspensión de la presencialidad se generalizará el viernes, 20 de marzo, día en el que la actividad será exclusivamente telemática en la totalidad de las islas del Archipiélago.
La Universidad de La Laguna ha comunicado a través de sus canales oficiales, la suspensión de clases presenciales a partir de este jueves, además recuerdan que “quedará suspendida la actividad administrativa presencial, con la excepción de los servicios esenciales que se requieran en instalaciones de características especiales, según determine la Gerencia. En relación con la actividad administrativa, solo se mantendrá aquella que pueda realizarse en la modalidad de teletrabajo, siempre que se cuente con los medios necesarios para ello”.
🔺 Suspensión de clases presenciales mañana en la #ULL— Universidad de La Laguna (@ULL) March 18, 2026
Este jueves 19 de marzo no habrá docencia presencial en la Universidad de La Laguna debido a la situación de alerta por fuertes lluvias y viento declarada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.
De… pic.twitter.com/yxqEq6jPa8
Esta resolución no solo afecta al alumnado y al cuerpo docente, sino que se hace extensiva a la labor del personal no docente, de administración y de servicios, quienes también deberán cesar su actividad presencial en los centros. La decisión responde a la confluencia de diversos factores meteorológicos que han obligado a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas a decretar medidas preventivas para reducir la movilidad en las vías públicas.
Desde el Gobierno de Canarias se recomienda a las familias y a los trabajadores del sector educativo permanecer atentos a las actualizaciones de información que se publiquen a través de los canales de comunicación oficiales. La evolución de la borrasca marcará las pautas a seguir en los próximos días, por lo que se insta a la responsabilidad ciudadana y al seguimiento estricto de las recomendaciones de seguridad.