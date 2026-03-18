¿Suspenderán las clases en Canarias por la borrasca Therese? El Gobierno pone fecha para la posible suspensión

La borrasca Therese ya se deja notar en Canarias. La AEMET ha activado este miércoles los avisos de nivel amarillo en Canarias ante un escenario meteorológico marcado por la inestabilidad. Según las previsiones oficiales, se esperan lluvias localmente fuertes en las islas de Tenerife y La Palma, especialmente durante las primeras horas de la jornada, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura las precipitaciones llegarán en forma de chubascos dispersos.
Ante esta situación de inestabilidad surge una de las dudas más importantes por todo lo que conlleva: “¿se suspenderán las clases en Canarias por la borrasca Therese? El viento será uno de los grandes protagonistas del día, con rachas muy fuertes de componente noroeste que azotarán con intensidad las cumbres y las vertientes expuestas de las islas de mayor relieve, siendo este un factor de gran riesgo.
Borrasca Therese y las clases en Canarias
Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, ha reconocido en Buenos Días Canarias, de Televisión Canaria, que siguen con “atención” todo lo que ocurre.
“Estamos preparados, a la vista está, los cabildos están aplicando medidas. Eso es una muestra de que todas las administraciones tenemos nuestros protocolos: estamos preparados. Apelamos a las medidas de autoprotección”, indicó.
En relación a la posible suspensión de las clases en Canarias, Miranda desveló que “por ahora” van a continuar, pero eso podría cambiar en las próximas horas: “Por ahora van a continuar, pero, por lo que se nos dice desde Emergencias, es que, a lo mejor, mañana por la tarde, en las islas occidentales, haya que planteárselo”.
Manuel Miranda recalcó que “en principio” no hay “prevista” la suspensión de clases en Canarias “salvo quizás en La Palma, mañana”.
Autoprotección
Desde el Ejecutivo canario se insiste en que no hay una suspensión oficial “en principio”, pero se apela a la autoprotección de la ciudadanía. La AEMET mantiene los avisos amarillos y la inestabilidad irá a más durante el fin de semana, por lo que la Consejería de Educación y la de Emergencias permanecen en contacto constante para emitir un comunicado oficial si los umbrales de seguridad se ven superados.