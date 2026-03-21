Trabajan en demoler una piedra de más de 15 toneladas que cayó en una carretera de Gran Canaria

La borrasca Therese ha castigado con dureza las medianías de Gran Canaria. Durante la madrugada de este sábado, el desprendimiento de una piedra de grandes dimensiones ha bloqueado por completo la carretera GC-60, en el tramo que une Ayacata y Tejeda, evidenciando la peligrosa inestabilidad del terreno tras días de lluvias ininterrumpidas.
Una roca de 15 toneladas bloquea la GC-60
El incidente más grave de la noche en la red viaria insular ha sido la caída de una piedra de más de 15 toneladas. El tamaño de la roca, “más grande que un coche” según los testigos, ha obligado al cierre total de la vía en el punto kilométrico 11.
Los operarios del Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria se desplazaron a la zona a primera hora para evaluar los daños estructurales en el firme.
ℹ️#BorrascaTherese— CarreterasCabGC (@carreterasCabGC) March 21, 2026
Los operarios de #CarreterasGC trabajan en demoler, con maquinaria pesada, la piedra de más de 15 toneladas que obstruye la GC-60 cerca de Ayacata, como les mostramos en el vídeo 👇🏻 pic.twitter.com/nrc3kazLTQ
Dada la imposibilidad de retirar una pieza de tal envergadura de forma convencional, el Cabildo ha confirmado que será necesaria su demolición con maquinaria pesada.
Durante la tarde del sábado, los operarios trabajan con una excavadora equipada con un martillo neumático para fragmentar la roca y proceder a su retirada por piezas, una labor compleja que mantendrá la carretera cortada durante buena parte de la jornada.