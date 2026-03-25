La Guardia Civil sanciona a 19 turistas y un guía en Canarias por saltarse el cierre de un área recreativa en plena borrasca Therese

La Guardia Civil ha procedido a reforzar de manera extraordinaria sus servicios en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las restricciones dictadas por los Cabildos insulares ante el paso de la borrasca Therese.
Durante el despliegue, los agentes han centrado sus funciones en el control de accesos, vigilancia de cortes de vías y el desalojo de zonas de riesgo para salvaguardar la integridad física de la población.
Incidente destacado en Laguna Grande
A pesar de las prohibiciones vigentes y de los precintos físicos de seguridad, la Guardia Civil detectó a varios grupos practicando senderismo en la isla de La Gomera. El caso más significativo tuvo lugar en el área recreativa de Laguna Grande, donde fueron sorprendidas 19 personas realizando una actividad de montaña en plena alerta.
El grupo estaba compuesto por turistas que contaban con un guía profesional residente en la Isla, el cual ejercía la actividad para una empresa local de la zona.
Tanto el guía como los senderistas fueron interceptados tras obviar las restricciones decretadas por las autoridades competentes para evitar accidentes en el medio natural durante el temporal.
Refuerzo de la vigilancia y sanciones
El despliegue de la Benemérita se mantiene activo en todas las islas de la provincia occidental para realizar reconocimientos de zonas críticas y asegurar que se respeten los cierres de tráfico. La institución recuerda que el incumplimiento de estas medidas de seguridad puede derivar en la apertura de expedientes sancionadores, además del riesgo vital que supone para los implicados y para los equipos de rescate.
Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia de respetar las indicaciones oficiales y evitar cualquier tipo de actividad en el medio natural mientras se mantenga la situación de alerta. Las autoridades recalcan que los precintos y cortes de vías tienen como único fin evitar desgracias personales ante la inestabilidad meteorológica provocada por Therese.