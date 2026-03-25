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Lucia, siete días atrapada entre dos barrancos por la borrasca Therese: “Ha sido algo exagerado”

La mujer se encuentra en buen estado, aunque permanece rodeada de barro y con los accesos completamente impracticables
Lucia, siete días atrapada entre dos barrancos por la borrasca Therese
Lucia, siete días atrapada entre dos barrancos por la borrasca Therese. | RTVC
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Lucía, una vecina de 50 años de San Bartolomé de Tirajana, lleva una semana aislada en su vivienda tras la crecida de dos barrancos en la zona de Ayagaures, que rodean su casa, según ha informado este miércoles Cope Canarias.

La mujer se encuentra en buen estado, aunque permanece rodeada de barro y con los accesos completamente impracticables debido a los daños provocados por las lluvias.

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En declaraciones a Cope, describe la intensidad del temporal con asombro: “Esto ha sido algo exagerado”, señala.

En su caso, la situación no se limita a la presencia de agua. Los caminos de tierra que conectan con su finca están saturados de humedad y presentan riesgo por desprendimientos de pitas, piedras y rocas.

A este escenario se suma un nuevo obstáculo que ha bloqueado la única salida disponible: una gran piedra caída que impide cualquier paso.

La vecina ha indicado que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se ha puesto en contacto con ella para interesarse por su situación, aunque reconoce que las labores para restablecer el acceso son complejas.

La maquinaria trabaja sobre un terreno muy afectado por el temporal, lo que dificulta avanzar con seguridad en la limpieza de la zona.

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