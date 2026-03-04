Santa Cruz lanza un órdago al Cabildo: no le cederá el uso de la desaladora “a cambio de nada”

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha lanzado un órdago al Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo, respecto al futuro uso de la Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) municipal. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha anunciado que esta entidad “tiene la voluntad de asumir la gestión de la desaladora”, que ahora recae en el Consistorio junto a la empresa Sacyr-Emmasa, para “convertirla en comarcal y abastecer también a los vecinos de La Laguna”.
Al respecto, Tarife ha indicado que “no vamos a ceder la desaladora a cambio de nada o, al menos, hasta que el Consejo Insular de Aguas asuma la depuradora de Buenos Aires, que también es comarcal al tratar aguas de la capital, La Laguna y El Rosario, aunque su gestión recae solo en Santa Cruz”.
Por ello, anunció que el Consistorio realiza un informe económico de la inversión de Emmasa, “con dinero de los chicharreros”, para incrementar la capacidad de la desaladora, pues en su día “nos dieron unas instalaciones que funcionaban a 21.000 m³ de producción, ahora lo hacen a 31.000 m³ y, después del verano, a 40.000 m³. Cifra que llegará a 48.000 m³ cuando recibamos la financiación pública para ejecutar otra futura ampliación”.
Tarife explicó que “si quieren asumir la desaladora, defenderemos con dicho informe el valor de lo que ha invertido Santa Cruz y exigiremos que se devuelva, bien con agua gratis durante un tiempo para el municipio o bien con una cantidad económica. Si de la desaladora también beberán los laguneros nos tendrán, entonces, que devolver el gasto invertido en la forma que pactemos entre Consejo y Ayuntamiento”.
Especificó que el Consejo Insular ha enviado varias cartas al Consistorio solicitando la gestión de la EDAM, “pero hemos dicho que mientras no asuma la depuradora nos negamos a ello o, por contra, que nos devuelva lo invertido de la manera que sea, pues solo para la ampliación a 40.000 m³ se van a destinar 12 millones de euros, que corresponden a la última cantidad adeuda por Sacyr con el Ayuntamiento, que era de 45 millones”.
Tarife recordó que “la desaladora pertenece al Ministerio de Transición Ecológica que, cuando se inauguró en 2001, dio su gestión al Ayuntamiento de Santa Cruz. Hasta ahora, como solo estaba la capital, el Consejo Insular no quería gestionarla, pero como va a entrar La Laguna, sí lo pide. Mientras, no quiere hacer lo propio con la depuradora, que también la gestiona Santa Cruz y donde el 46% de las aguas son del municipio, pero también recibe un 54% desde La Laguna y de El Rosario”.
En este punto, el concejal matizó que “si a corto plazo el Consejo Insular de Aguas no responde a nuestra petición de asumir la depuradora iremos a un contencioso” e insistió en que “Santa Cruz ha sido el mejor socio del Cabildo para dar respuesta a la crisis hidrológica gracias a las obras ejecutadas. Cuando en marzo de 2027 acabe la última, que llevará agua salada hasta el depósito de la avenida Las Hespérides, la Corporación insular tendrá 4 millones de m³ para distribuirlos por la Isla”.