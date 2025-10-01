Santa Cruz de Tenerife garantiza el suministro de agua al ampliar la desaladora

Santa Cruz de Tenerife garantizará el abastecimiento de agua desalada en el municipio con la ampliación de la Estación Desaladora de Agua de Mar (Edam), ubicada en la zona de Cueva Bermeja. Una instalación que ahora cuenta con 14 pozos de captación de agua marina, que se ampliarán para conseguir un aumento de la producción de 10.000 metros cúbicos más por día y acabar con los actuales cortes de suministro.
La Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto de reforma de la Edam con el objetivo de incrementar la capacidad de la Edam hasta los 40.000 metros cúbicos diarios. Trabajos que cuentan con un presupuesto de licitación de 10,3 millones y un plazo de ejecución de 16 meses, además de un periodo de pruebas de funcionamiento de dos meses.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha destacado que esta ampliación supone un hito para la ciudad y un paso más en el compromiso de garantizar el suministro de agua en el municipio. “Este proyecto nace como respuesta y solución a la creciente demanda del servicio de agua y a la necesidad de reforzar la seguridad hídrica, por lo que se combina inversión, planificación y sostenibilidad para beneficiar directamente a nuestros vecinos”, indicó.
Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha señalado que el proyecto, que será ejecutado por la Empresa Mixta de Aguas (Emmasa), integrada en el grupo Sacyr, permitirá avanzar en infraestructuras clave sin comprometer la calidad del servicio. “La supervisión técnica del Ayuntamiento asegurará que la obra cumpla con los más altos estándares y que la inversión se integre en nuestro plan de inversiones”, dijo.
Además, añadió que “con esta actuación damos un paso decisivo para afrontar la actual crisis hídrica y garantizar el abastecimiento de la ciudad”.