Las claves del caso de San Cristóbal: todo lo que se sabe de la mujer detenida con su bebé muerto en brazos

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a una mujer de 30 años al sospechar que pudo haber acabado con la vida de su bebé en la costa de la ciudad.
El suceso, que se encuentra bajo secreto de sumario, ha conmocionado al barrio marinero de San Cristóbal.
Estas son las claves de la investigación según las fuentes oficiales y los testigos presenciales:
1. El aviso
El operativo comenzó hacia las 22:00 horas de este miércoles.
Según han detallado testigos presenciales, la primera persona en dar la voz de alarma al 091 fue una mujer que se encontró con la detenida en la parada de guaguas del barrio.
La madre se encontraba empapada y descalza, deambulando con una bebé en brazos que ya presentaba signos de ahogamiento.
2. La localización
A pesar del primer avistamiento en la parada, cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar localizaron finalmente a la mujer en una zona ajardinada de la calle Hoya de la Plata.
La detenida se encontraba allí y el cuerpo de la bebé fue hallado en un parterre a su lado.
3. La víctima
La menor era una niña de 18 meses. Al encontrarla, los agentes intentaron reanimarla de inmediato y avisaron a los servicios sanitarios de emergencia.
Fue trasladada al Hospital Materno Infantil, situado a escasos metros de la zona del hallazgo, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.
4. Hipótesis: ahogamiento en la costa
La principal línea de investigación apunta a que la mujer pudo haber ahogado a la niña en el mar.
Fuentes de la investigación han confirmado a EFE que el cadáver de la pequeña estaba empapado.
Tras descubrir lo ocurrido, varios agentes estuvieron rastreando las dos playas anexas al barrio de San Cristóbal en busca de indicios.
5. Instrucción judicial especializada
El caso ha recaído en el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, el único en España con esta especialidad.
El juez ha decretado el secreto de sumario sobre las actuaciones.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha informado de que no está previsto que la detenida pase a disposición judicial durante la jornada de este jueves.