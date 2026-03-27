Detenida “in extremis” una turista en el aeropuerto de Gran Canaria tras apuñalar a un amigo e intentar huir a Alemania

La Policía Nacional ha detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa a una turista brasileña de 34 años a la que se acusa de haber apuñalado a un hombre en unos apartamentos del sur de Gran Canaria, cuando trataba de huir de España tomando un vuelo a Alemania.
Según ha informado este viernes la Policía, la sospechosa ha había acudido el pasado martes, día 24, a un complejo turístico de Maspalomas donde se alojaba una pareja de amigos suyos, con los que estuvo consumiendo alcohol.
En ese contexto, se inició una discusión la que la detenida, presuntamente, asestó varias puñaladas en la espalda y en una pierna a la víctima, un hombre también brasileño al que se pudo prestar asistencia médica a tiempo.
Agentes de la Policía se dirigieron a los apartamentos tras recibir la alerta de lo sucedido y allí supieron por los testigos que la presunta agresora había salido huyendo hacia el aeropuerto con el propósito de tomar el primer vuelo disponible a Alemania, ya que se encontraba en la isla de vacaciones.
Las fuerzas de seguridad activaron entonces un dispositivo de búsqueda, que permitió interceptar a la sospechosa en la zona de embarque del aeropuerto de Gran Canaria.
Su detención se produjo, de hecho, justo antes de que lograra abandonar España, destaca la Policía.
La mujer ha sido puesta a disposición del juez de guardia en San Bartolomé de Tirajana.