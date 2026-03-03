Mucho ojo con quién te llama: detenido en La Palma por vaciar la cuenta de un vecino de Valladolid

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de La Palma a un hombre como presunto autor de un delito de estafa cometido en Valladolid mediante el método del vishing, según ha informado el Ministerio del Interior.
La detención se produjo el 17 de febrero. La investigación partió de una denuncia presentada en agosto de 2025 en la Comisaría Provincial de Valladolid por un vecino de Olmedo que aseguró haber sido engañado por supuestos gestores bancarios.
Una llamada que acabó en 5.467 euros estafados
Según la denuncia, la víctima recibió una comunicación en la que le alertaban de un supuesto intento de cargo fraudulento de 2.900 euros en su cuenta. Los autores se hicieron pasar por trabajadores de su entidad financiera y le facilitaron un número de teléfono para contactar si no reconocía el pago.
Temeroso de un fraude, el afectado llamó al número indicado. Convencido de que hablaba con un gestor real, siguió las instrucciones que le dieron y realizó dos compras bancarias y once transferencias a una cuenta señalada por los estafadores.
Cuando descubrió el engaño, el dinero transferido ascendía a 5.467 euros.
El dinero acabó en Malta
El Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional en Valladolid asumió la investigación. Las pesquisas permitieron identificar que la cuenta receptora pertenecía a un hombre domiciliado en la isla de La Palma, en el municipio de Santa Cruz de La Palma.
Según la investigación, el detenido recibió el dinero y posteriormente lo transfirió a una cuenta bancaria en Malta, donde se perdió el rastro de los fondos, a cambio de una comisión.
Este tipo de actuación es habitual en personas que operan como “mulas bancarias” en estafas que emplean el vishing como método.
Detenido e investigado por otros hechos similares
El hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde prestó declaración en presencia de su abogado. Posteriormente quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.
Además, está siendo investigado por su presunta implicación en hechos de características similares denunciados en otras ciudades españolas.
La Policía Nacional recuerda la importancia de desconfiar de llamadas en las que supuestos gestores bancarios soliciten datos personales, claves, pines o la realización de transferencias a cuentas de terceros.