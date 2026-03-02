sucesos

Juan denuncia el robo de su cachorro en una finca en Gran Canaria: la Guardia Civil lo encuentra y ahora recibe amenazas

Dos hombres habrían accedido al interior de su propiedad tras romper la malla con el objetivo de sustraer al cachorro de presa canario
Juan junto a la imagen del cachorro. DA
Juan denuncia a través del programa de Televisión Canaria, ‘¡Hay que verlo!’, el robo de su cachorro de presa canario de solo 2 meses durante la pasada noche del lunes tras la entrada de varios individuos en su finca en Gran Canaria. Según relata el propietario, dos hombres habrían accedido al interior de su propiedad tras romper la malla con el objetivo de sustraer al cachorro, que se encontraba junto a su madre en el momento de los hechos.

El denunciante asegura que los autores del robo no se llevaron ningún otro animal de la finca, donde también había gallinas y pollos, lo que refuerza su sospecha de que el asalto “estaba ya planeado de hace tiempo”, sostiene el propietario.

Sospechas tras un acuerdo previo por la camada

Según explica Juan, había cruzado a su perra con el macho de otro dueño y, conforme al acuerdo alcanzado entre ambas partes, él se quedaría con la primera cría nacida.

Finalmente, la camada estuvo compuesta por un único cachorro, por lo que el animal permaneció con Juan desde su nacimiento.

Las sospechas del denunciante se centran ahora en el propietario del macho, quien presuntamente habría intentado quedarse con la cría.

Localizado por la Guardia Civil

Tras presentar la correspondiente denuncia, la Guardia Civil logró localizar al cachorro, aunque por el momento no se ha producido ninguna detención relacionada con estos hechos.

Según afirma el afectado, desde entonces está recibiendo amenazas, situación que ha puesto también en conocimiento de las autoridades.

