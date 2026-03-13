La DGT confirma el aumenta de controles en Canarias este fin de semana: el “despiste” que puede costarte 200 euros y 4 puntos

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una campaña especial de vigilancia en las carreteras de Canarias que se prolongará hasta el próximo 15 de marzo, con el objetivo de reducir la siniestralidad y reforzar el uso de los dispositivos de seguridad en los vehículos.
Durante estos días, los agentes controlarán de forma exhaustiva que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente abrochado el cinturón de seguridad, tanto en los asientos delanteros como en los traseros. El operativo cuenta con la participación de la Guardia Civil de Tráfico y de las policías locales de las Islas, que intensificarán la presencia en las vías urbanas e interurbanas.
La campaña se enmarca dentro del calendario anual de controles coordinado con la red europea RoadPol, que promueve acciones conjuntas en distintos países para mejorar la seguridad vial.
Multa por no llevar el cinturón
Las autoridades recuerdan que no utilizar el cinturón de seguridad supone una infracción grave, sancionada con 200 euros de multa y la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir en el caso del conductor.
Además, los datos reflejan la importancia de este dispositivo: no llevar abrochado el cinturón fue la causa de 157 fallecimientos en las carreteras españolas durante 2025, según las estadísticas de siniestralidad vial.
Los expertos señalan que el uso correcto del cinturón reduce hasta en un 60% el riesgo de sufrir lesiones mortales en caso de accidente, lo que lo convierte en uno de los sistemas de seguridad más eficaces en los vehículos.
Controles desde el aire y cámaras en carretera
Para reforzar la vigilancia, Tráfico desplegará distintos medios tecnológicos durante la campaña. Entre ellos se incluyen medios aéreos que permiten detectar infracciones desde el cielo, así como cámaras automatizadas instaladas en carreteras convencionales y de alta ocupación.
El objetivo de este despliegue es detectar conductas de riesgo y mejorar la seguridad de los ciudadanos durante sus desplazamientos habituales.
Atención especial a la seguridad infantil
La campaña también pone el foco en la protección de los menores. La normativa establece que los niños de hasta 135 centímetros de altura deben viajar obligatoriamente con sistemas de retención infantil adecuados a su talla y peso, y ocupar preferentemente los asientos traseros del vehículo, salvo excepciones.
Los especialistas recuerdan que una silla infantil correctamente instalada puede evitar nueve de cada diez fallecimientos en menores en caso de accidente. Sin embargo, advierten de que una instalación incorrecta puede reducir o incluso anular su eficacia.
En este sentido, el delegado del Gobierno ha insistido en la necesidad de comprobar siempre el correcto anclaje de estos dispositivos, recordando que el cinturón de seguridad por sí solo no ofrece la protección adecuada para los niños debido a sus características físicas.
Las autoridades subrayan que el uso adecuado de estos sistemas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en un accidente, por lo que apelan a la responsabilidad de todos los conductores para mejorar la seguridad en las carreteras del Archipiélago.