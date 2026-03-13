El IAC advierte: estas son las zonas de Canarias que se quedarán a la sombra durante el eclipse solar de 2026

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha hecho públicas este viernes una recomendaciones de preparación y tecnología digital para observar el eclipse solar parcial del 12 de agosto de 2026, un evento que, según ha recalcado, requerirá planificación detallada debido a que el Sol estará próximo al horizonte y la visibilidad puede verse afectada por montañas y accidentes geográficos.
Entre las herramientas recomendadas se encuentra ShadeMap, que permite analizar la proyección de sombras sobre el terreno y evaluar si un lugar específico quedará oculto durante el eclipse, ha detallado el IAC en un comunicado, en el que precisa que evitar la sombra por el relieve es condición indispensable para la observación.
Para simulaciones más realistas, se aconseja el uso de Stellarium, que representa el cielo desde cualquier ubicación y fecha, combinado con PeakFinder, que recrea el relieve y las montañas circundantes, facilitando comprobar la visibilidad de objetos astronómicos y la trayectoria del Sol.
Los usuarios pueden exportar el paisaje desde PeakFinder a Stellarium para crear un horizonte personalizado que reproduzca fielmente la experiencia de observación.
El eclipse tendrá una duración aproximada de dos horas, desde las 18:58 hasta la puesta de Sol a las 20:45, alcanzando su máximo a las 19:53.
Durante este instante, las vertientes este de La Palma, El Hierro y la zona central-este de Tenerife permanecerán a la sombra, imposibilitando la observación del fenómeno desde esas áreas.
Los lugares con horizonte despejado hacia el ONO serán los más adecuados para seguir tanto el eclipse como la puesta de Sol.
Según el IAC, estas herramientas pueden resultar de gran utilidad para planificar con antelación la observación de eclipses y otros fenómenos astronómicos.