El canario Jose Acosta presenta en Madrid ‘Destino’, una colección con guiños isleños

El diseñador canario Jose Acosta ha presentado en Madrid Destino, nombre de su nueva colección y lo ha hecho con un desfile que transformó la pasarela en una experiencia estética y emocional. Sus nuevos y sorprendentes trabajos apuestan por un diálogo entre
tradición y modernidad a través de la reinterpretación de la roseta canaria, la histórica técnica artesanal isleña. La naturaleza canaria es otra de sus grandes fuentes de inspiración.
El Atlántico, la lava volcánica y los paisajes del Archipiélago se reflejan en una variedad de
prendas elegantes en las que abunda el azul navy, el verde atlántico, el burdeos volcánico, la crema arena y el negro absoluto.
Entre las propuestas más destacadas se encuentra la reinterpretación del smoking contemporáneo, con versiones en negro profundo con texturas sutiles y combinaciones de chaqueta blanca con pantalón negro, una apuesta sofisticada que redefine la estética de ceremonia actual.
Los chalecos adquieren también un papel protagonista dentro de los looks, aportando contraste cromático y estructura a las composiciones de sastrería, mientras que accesorios como sombreros, pañuelos y calzado elegante completan la imagen de un viajero contemporáneo.
El desfile estuvo acompañado por una voz en off que guiaba al espectador a través del concepto de la colección. La presentación culminó con una frase que resume su espíritu: “Y un día entendí que el destino no estaba delante, sino dentro”.