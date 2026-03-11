El Gobierno canario se da un año para bajar la espera en dependencia a 180 días

Pese a la mejoría, el tiempo de respuesta para las peticiones de dependencia en Canarias sigue siendo insuficiente y se mantiene alejado del límite legal marcado en 180 días. “Cuando cogimos el departamento, estábamos en 782 días para responder a una petición. Hoy estamos en 391”, reivindicó ayer Fernando Clavijo.
Frente a esta situación, explicó desde la tribuna del Parlamento: “El objetivo al final de la legislatura será acercarnos a lo que marca la ley, 180 días”.
Entre las medidas que han permitido mejorar en esta materia, expuso un cambio de procedimiento para agilizar los trámites, eliminando la necesidad de dos visitas separadas: “Ahora el evaluador determina el grado de dependencia y elabora el Plan Individualizado de Acción (PIA) en una sola visita”.
Además, indicó que se está aplicando inteligencia artificial y georreferenciación de los expedientes para organizar las visitas por zonas y aumentar la productividad de los evaluadores.
Sin embargo, como en la mayoría de los asuntos que afectan a las Islas, el presidente de Canarias no dejó escapar la ocasión para señalar a España, afeando que, aunque la ley establece que el Estado debe aportar el 50% de la financiación, en 2025 solo aportó el 19%, aproximadamente 100 millones de los 520 millones de euros necesarios. Así, denunció que Canarias no puede esperar “de manera indefinida” a que el Estado resuelva sus bloqueos políticos para actuar en materia de dependencia.
Compromisos
El jefe del Gobierno cerró su intervención con una serie de compromisos para la recta final de la legislatura. Entre ellos destacó el apoyo a los autónomos, con programas para facilitar la conciliación y fomentar la contratación de mayores de 52 años, así como la simplificación administrativa, que reunificará en un solo buzón los trámites para empresas y ciudadanos.
A su vez, Clavijo garantizó más de 6.000 viviendas públicas en marcha. Mientras que en movilidad y educación, prometió la continuidad del transporte gratuito, el lanzamiento de un título único para todo el Archipiélago, y la reducción del número de alumnos por aula, junto con la creación de un banco de libros gratuito.
El presidente también resaltó la “apuesta por la ciencia y la innovación”, con el objetivo de aprobar la nueva Ley Canaria de la Ciencia y actualizar el REF para priorizar inversiones sostenibles. Asimismo, presentó la iniciativa de La Canarias de los 15 minutos, para que todos los servicios esenciales estén a menos de un cuarto de hora de la ciudadanía. Por último, aseguró la protección del sector agrario con nuevas directrices y el respaldo al Posei.