Un espectáculo para celebrar los 25 años de la Escuela de Música de Santa Cruz

La Escuela Municipal de Música de Santa Cruz, ubicada en la Casa Sixto Machado, celebra este año su 25º aniversario como referente de la formación musical en la ciudad. Para festejar esta efeméride, el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) trabaja en un gran espectáculo que tendrá lugar el próximo junio en el parque García Sanabria, el cual se transformará en una sala de conciertos al aire libre a través del proyecto Santa Cruz Suena.
El concejal de Cultura, Santiago Díaz-Mejías, ha explicado que la idea es “llevar la música a la calle con la celebración de un encuentro vocal y escénico en el García Sanabria, para el que además contamos con la colaboración del Conservatorio Superior de Música, la Escuela Fernando Estévez, la Escuela de Actores y la Banda Municipal de Música”.
El edil detalló que se instalarán dos escenarios en los que se sucederán actuaciones para mostrar las disciplinas que imparte la Escuela de Música, que cuenta con 615 plazas para diez especialidades que van desde clarinete, flauta, guitarra, percusión, piano, saxofón, trompeta, violín, violonchelo y música y movimiento. Una oferta a la que, además, se quiere sumar la de canto.
“Con motivo del final de curso y, como colofón a los 25 años que cumple la Escuela Municipal, vamos a mostrar al público la calidad de nuestros estudiantes, por lo que será un evento muy importante que llenará de música la ciudad”, aseveró el concejal.
Asimismo, Díaz-Mejías incidió en que la Escuela de Música “por empeño mío, tendría que impartir canto y, para ello, en abril se pondrá en marcha un taller de esta disciplina, para unas cincuenta personas, con el objetivo de ver si hay demanda e implantarlo para el próximo curso”. Así, recordó la importancia de “cantar en la ciudad”, donde ya existen los Coros de Voces Blancas, en los que participan 550 alumnos de 16 centros escolares.
Una sinfonía que se completará con la Banda Municipal, que ha trasladado su sede de ensayo a Valleseco por las obras en el parque Viera y Clavijo. “Se está organizando con esta formación dos conciertos para el 9 y 16 de mayo, respectivamente, en la plaza de La Candelaria. El primero será Noche de Boleros, con Olga Cerpa y Mestisay, con el proyecto Vereda Tropical, y el otro, uno sinfónico con la colaboración del grupo De Lokos”.