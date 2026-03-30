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Un grave accidente en la TF-21 obliga a una evacuación aérea de emergencia

Un hombre ha sido trasladado en estado grave al Hospital de La Candelaria
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Un hombre ha resultado herido de gravedad durante la tarde de este lunes tras sufrir una caída accidental mientras circulaba en bicicleta por la carretera TF-21, dentro del término municipal de Vilaflor, en Tenerife. El incidente obligó a activar un complejo dispositivo de evacuación aérea para garantizar la rápida asistencia del afectado.

Los hechos se produjeron alrededor de las 18:14 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando sobre un ciclista que precisaba asistencia sanitaria urgente tras caer a la altura del kilómetro 60 de la citada vía.

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Intervención del Servicio de Urgencias Canario (SUC)

Ante la gravedad del aviso, el 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y un helicóptero medicalizado, dada la orografía de la zona y la consideración de las lesiones reportadas inicialmente.

El personal sanitario del SUC procedió a la asistencia y estabilización del afectado en el mismo lugar del accidente. Según la valoración inicial proporcionada por los facultativos, el varón presentaba politraumatismos de carácter grave. Una vez estabilizado, se procedió a su transferencia al helicóptero para agilizar el traslado hospitalario.

Traslado hospitalario y diligencias

El helicóptero medicalizado del SUC evacuó al herido directamente hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde fue ingresado para recibir tratamiento especializado debido a la consideración de sus heridas.

En el lugar del suceso también intervinieron efectivos de la Guardia Civil, quienes se encargaron de asegurar la zona de aterrizaje para la aeronave y de regular el tráfico en la TF-21 para facilitar las labores de los equipos de emergencia. Asimismo, los agentes procedieron a instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la caída.

Este nuevo accidente en las carreteras de las zonas altas de la isla vuelve a movilizar a los recursos de emergencias en una jornada marcada por la necesidad de una intervención técnica coordinada entre medios terrestres y aéreos. Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad del ciclista afectado.

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