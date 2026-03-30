Un grave accidente en la TF-21 obliga a una evacuación aérea de emergencia

Un hombre ha resultado herido de gravedad durante la tarde de este lunes tras sufrir una caída accidental mientras circulaba en bicicleta por la carretera TF-21, dentro del término municipal de Vilaflor, en Tenerife. El incidente obligó a activar un complejo dispositivo de evacuación aérea para garantizar la rápida asistencia del afectado.
Los hechos se produjeron alrededor de las 18:14 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando sobre un ciclista que precisaba asistencia sanitaria urgente tras caer a la altura del kilómetro 60 de la citada vía.
Intervención del Servicio de Urgencias Canario (SUC)
Ante la gravedad del aviso, el 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y un helicóptero medicalizado, dada la orografía de la zona y la consideración de las lesiones reportadas inicialmente.
El personal sanitario del SUC procedió a la asistencia y estabilización del afectado en el mismo lugar del accidente. Según la valoración inicial proporcionada por los facultativos, el varón presentaba politraumatismos de carácter grave. Una vez estabilizado, se procedió a su transferencia al helicóptero para agilizar el traslado hospitalario.
Traslado hospitalario y diligencias
El helicóptero medicalizado del SUC evacuó al herido directamente hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde fue ingresado para recibir tratamiento especializado debido a la consideración de sus heridas.
En el lugar del suceso también intervinieron efectivos de la Guardia Civil, quienes se encargaron de asegurar la zona de aterrizaje para la aeronave y de regular el tráfico en la TF-21 para facilitar las labores de los equipos de emergencia. Asimismo, los agentes procedieron a instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la caída.
Este nuevo accidente en las carreteras de las zonas altas de la isla vuelve a movilizar a los recursos de emergencias en una jornada marcada por la necesidad de una intervención técnica coordinada entre medios terrestres y aéreos. Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad del ciclista afectado.