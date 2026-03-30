Pánico en Canarias por el incendio de una guagua en plena autopista: “Si no se abren las puertas, nos calcinamos”

Un grave incidente ha tenido lugar durante la tarde de este lunes en el sur de Gran Canaria. Una guagua de la compañía Global ha quedado envuelta en llamas mientras circulaba por la autopista GC-1, a la altura del kilómetro 44, dentro del término municipal de San Bartolomé de Tirajana.
El suceso, ocurrido en sentido norte (dirección Las Palmas), generó una columna de humo visible desde varios puntos de la zona residencial de Bellavista.
El incendio se inició en torno a las 18:00 horas, movilizando de inmediato a los Bomberos de San Bartolomé de Tirajana y a efectivos de la Policía Nacional, quienes se encargaron de asegurar el perímetro y gestionar las retenciones de tráfico derivadas del siniestro.
Momentos de gran tensión en la GC-1
Según ha explicado Guillermo de la Guardia, pasajero del vehículo incendiado, en el programa ‘¡Hay que verlo!’ de Televisión Canaria, la guagua comenzó a perder fuerza de manera progresiva. Asegura que los indicios de peligro se hicieron evidentes tras cruzar el túnel de Arguineguín, momento en el que un conductor hizo señales al chófer de la guagua tras divisar humo saliendo del transporte público.
El conductor detuvo el vehículo a la altura de Maspalomas. Según el testimonio de Guillermo, se vivieron momentos de gran tensión cuando los pasajeros intentaron abandonar el habitáculo de forma inmediata. Aunque inicialmente el chófer pidió calma, al comprobar la magnitud de las llamas procedió a coger el extintor y ordenar el desalojo urgente del pasaje.
Intervención de emergencia y estado de las vías
“Se abrieron las puertas; si no se llegan a abrir, más de uno se hubiese calcinado”, ha relatado el testigo, confirmando que el humo llegó a entrar en la cabina justo cuando los ocupantes ya se encontraban fuera.
A pesar de la virulencia del fuego, que afectó por completo al vehículo, no se han reportado heridos.
Las causas del incendio no han trascendido de forma oficial y se espera el inicio de las investigaciones pertinentes para determinar el origen del fallo. La circulación en la GC-1 se vio seriamente afectada durante las labores de extinción, obligando a los conductores que transitaban hacia la capital a extremar la precaución debido a la escasa visibilidad y la presencia de recursos de emergencia en la calzada.
Incendio de guagua a la altura de Maspalomas en la GC-1 #grancanaria #guagua #maspalomas pic.twitter.com/YeSJtoUlUk— GranCanariaTV (@GranCanariaTv) March 30, 2026