De Tim Burton a Polo Ortí: el Festival Impulso Creativo toma La Orotava con talleres y ‘masterclass’

El Festival Impulso Creativo continúa su programación con una serie de actividades que se desarrollarán en La Orotava, convirtiendo al municipio en uno de los principales espacios de reflexión y experimentación artística del encuentro. Talleres, masterclass y propuestas formativas reunirán a creadores y público en torno a los procesos creativos en disciplinas como el teatro, la danza, la música o las artes visuales.
Las actividades tendrán lugar principalmente en la Escuela de Música y Danza y la Casa de la Juventud de La Orotava, y están dirigidas tanto a profesionales de las artes escénicas como a personas interesadas en la creación artística y los lenguajes contemporáneos.
La jornada del miércoles 18 de marzo comenzará con el taller “Del imaginario al cuerpo”, impartido por la coreógrafa y performer Daura Hernández, ganadora del Tanja Liedtke Award 2023, quien propone un espacio de exploración del movimiento desde la danza contemporánea y el teatro físico, utilizando el cuerpo como herramienta narrativa y expresiva.
Ese mismo día, el dramaturgo y creador escénico Luis Sorolla impartirá el taller “Escritura creativa: para un teatro de espectadoras vivas”, en el que se trabajará la escritura a partir de la observación y la imaginación, explorando nuevas estrategias para abrir los procesos creativos al público.
La programación del miércoles culminará con la masterclass “Pintar música (Composición musical en directo – su backstage)”, impartida por el pianista y compositor Polo Ortí, graduado en el Berklee College of Music de Boston, quien compartirá su experiencia en el proceso de creación musical y mostrará cómo se construye una obra desde la composición hasta su interpretación.
El jueves 19 de marzo continuará la programación con la masterclass “El proceso del casting”, dirigida por la cineasta y directora de casting Paula Amor, que abordará cómo se desarrolla la selección de intérpretes en proyectos audiovisuales y escénicos, así como herramientas para afrontar este proceso desde una perspectiva más creativa y consciente.
La jornada finalizará con el taller “Máscaras teatrales inspiradas en Tim Burton”, impartido por la diseñadora de vestuario y máscaras Juliana Serrano, una propuesta que combina artes plásticas y teatro para explorar la creación de personajes a partir del diseño de máscaras y la expresión corporal.
Con esta programación, el Festival Impulso Creativo refuerza su apuesta por la formación y el pensamiento artístico contemporáneo, generando espacios donde profesionales y ciudadanía pueden acercarse a los procesos que hay detrás de la creación escénica.
Las actividades forman parte de una programación más amplia del festival que se desarrolla en distintos espacios culturales de Tenerife y que reúne a creadores del panorama escénico y cultural actual para reflexionar sobre la creatividad, los lenguajes escénicos y los procesos de producción artística.
Además, el festival culminará con una nueva función del espectáculo teatral HAMLET-A, dirigido por Bibiana Monje, que tendrá lugar el 22 de marzo en el Teatro Leal de La Laguna. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Tickety.es y en los canales habituales del teatro.
Para consultar la programación detallada, los espacios participantes y las actualizaciones del festival, la organización recomienda seguir toda la información a través de la web oficial del Festival Impulso Creativo (https://impulsoproducciones.com/festival-impulso-creativo/), donde se publicarán de forma progresiva las informaciones vinculadas a los procesos creativos de esta primera edición.