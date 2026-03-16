Buscan a Rayito, un gato desaparecido en Parque de la Reina: “Puede que alguien lo haya acogido sin saber que tiene familia”

La familia de
Rayito, un gato joven y de carácter cariñoso, ha denunciado oficialmente su desaparición en Parque de la Reina, en el municipio de Arona, y pide la colaboración vecinal para localizarlo.
Según explican en un comunicado difundido en la zona, el animal
está identificado con microchip y lleva varios días desaparecido, lo que ha generado una gran preocupación entre sus dueños. La familia solicita que, si alguien lo ha encontrado o recogido pensando que estaba abandonado, lo devuelva cuanto antes, ya que está siendo buscado activamente. “Puede que alguien lo haya acogido sin saber que tiene familia”
“Puede que alguien lo haya acogido sin saber que tiene familia”, señalan, insistiendo en que
lo único importante es que el gato desaparecido vuelva a casa sano y salvo.
Al mismo tiempo, recuerdan que la desaparición del animal
ya ha sido puesta en conocimiento de las autoridades.
En ese sentido, advierten de que, si se comprobara que el gato ha sido retenido de forma consciente o que le ha ocurrido algo,
la . Ley de Bienestar Animal prevé actuaciones contra los responsables
La familia de Rayito pide a cualquier persona que haya visto al gato o tenga alguna información que pueda ayudar a localizarlo que se ponga en contacto.
El Teléfono de contacto es: 677 066 011.
Queridos vecinos de Parque de la Reina: La familia de Rayito, un gato joven, cariñoso y profundamente querido, quiere comunicar públicamente que su desaparición ya ha sido denunciada oficialmente ante las autoridades. Rayito no es un gato cualquiera. Es parte de una familia que hoy vive con una angustia enorme, preguntándose cada día qué ha sido de él y deseando con todas sus fuerzas que vuelva a casa. Queremos trasladar un mensaje claro a toda la comunidad:
Si Rayito ha sido encontrado o recogido por alguien de buena fe, pensando que estaba abandonado o perdido, por favor devuélvanlo cuanto antes. Puede que alguien lo haya acogido sin saber que tiene familia, está identificado con chip y está siendo buscado desesperadamente. En ese caso, no habrá ningún problema. Lo único importante es que Rayito vuelva a casa sano y salvo. Pero también debemos decirlo con claridad: Si se descubre que al animal le ha ocurrido algo o que ha sido retenido de forma consciente, la Ley de Bienestar Animal y las autoridades competentes actuarán contra la persona o personas responsables. No queremos pensar que algo así haya ocurrido. Preferimos creer en la empatía, la humanidad y la solidaridad de nuestros vecinos. Por eso pedimos la colaboración de todos. Si alguien ha visto algo, si tiene alguna información, si recuerda algún detalle que pueda ayudar a entender qué ha ocurrido, por pequeño que parezca, por favor comuníquelo. Teléfono de contacto: 677 066 011 Rayito debería estar ahora mismo jugando, durmiendo en su sofá favorito o recibiendo el cariño de su familia. En lugar de eso, hay una casa que hoy se siente incompleta. Ayúdennos a que Rayito vuelva a casa. Se lo agradeceremos eternamente. La familia de Rayito