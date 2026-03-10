La Playa de Las Teresitas, el corazón del ocio litoral en Santa Cruz de Tenerife, se prepara para una transformación histórica. El Ayuntamiento capitalino ha apretado el acelerador en las obras de accesibilidad y mejora de servicios, una intervención que supondrá un giro radical en la fisonomía de la playa más popular de la isla antes de que comience la temporada estival.
¿Cuáles son los 4 accesos que cambian?
Las obras, coordinadas por el área de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, no son una actuación menor. Los trabajos se concentran específicamente en los accesos 1, 5, 7 y 10.
En estos puntos críticos, los operarios están instalando plataformas accesibles de última generación y nuevos itinerarios peatonales. El objetivo es que estos cuatro puntos de entrada dejen de ser barreras para convertirse en espacios de plena inclusión, facilitando el uso de aseos y vestuarios de forma cómoda y segura para todos los usuarios.
|Acceso afectado
|Mejoras Principales
|Objetivo de la obra
|Acceso 1
|Ampliación de plataforma y nuevos baños
|Accesibilidad desde la entrada principal
|Acceso 5
|Itinerarios peatonales adaptados
|Conexión segura con la zona de baño
|Acceso 7
|Mejora de vestuarios y zonas de sombra
|Mayor comodidad para personas con movilidad reducida
|Acceso 10
|Nuevos equipamientos e infraestructuras
|Servicios premium en el tramo final de la playa
El 30 de abril: la fecha marcada en el calendario
El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha confirmado que la previsión es que los trabajos concluyan el próximo 30 de abril. Esta fecha es clave, ya que permitirá que tanto los nuevos espacios de baño como las zonas adaptadas estén plenamente operativos para los meses de mayor afluencia.
“Nuestro objetivo es que todas las personas puedan disfrutar de esta playa en las mejores condiciones posibles”, señala Tarife, destacando que estas infraestructuras son esenciales para eliminar barreras en un entorno natural tan emblemático.
Una playa más inclusiva y moderna
Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha subrayado que las obras avanzan “a buen ritmo”, lo que permitirá mejorar de manera significativa los servicios de Las Teresitas.
Desde el Distrito Anaga, su concejala Gladis de León resalta que estas mejoras suponen un avance vital para los vecinos: “Las Teresitas es el principal punto de encuentro de la ciudad. Estas actuaciones contribuyen a que la playa sea un espacio cada vez más cómodo y preparado para recibir a miles de personas cada año”.
Con la ampliación de las plataformas y la adecuación de las zonas de equipamiento, Santa Cruz busca que el giro radical de Las Teresitas no sea solo estético, sino funcional, garantizando que el símbolo turístico de la capital sea, por fin, una playa para todos.