santa cruz de tenerife

Giro radical en Las Teresitas: estos son los 4 accesos que cambian para siempre antes del verano

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acelera las obras de accesibilidad y mejora de servicios en los accesos 1, 5, 7 y 10 para que la playa esté plenamente operativa el próximo 30 de abril
Giro radical en Las Teresitas: estos son los 4 accesos que cambian para siempre antes del verano
Los operarios trabajan en la instalación de las nuevas plataformas e infraestructuras que eliminarán las barreras arquitectónicas en la Playa de Las Teresitas
La Playa de Las Teresitas, el corazón del ocio litoral en Santa Cruz de Tenerife, se prepara para una transformación histórica. El Ayuntamiento capitalino ha apretado el acelerador en las obras de accesibilidad y mejora de servicios, una intervención que supondrá un giro radical en la fisonomía de la playa más popular de la isla antes de que comience la temporada estival.

¿Cuáles son los 4 accesos que cambian?

Las obras, coordinadas por el área de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, no son una actuación menor. Los trabajos se concentran específicamente en los accesos 1, 5, 7 y 10.

En estos puntos críticos, los operarios están instalando plataformas accesibles de última generación y nuevos itinerarios peatonales. El objetivo es que estos cuatro puntos de entrada dejen de ser barreras para convertirse en espacios de plena inclusión, facilitando el uso de aseos y vestuarios de forma cómoda y segura para todos los usuarios.

Acceso afectadoMejoras PrincipalesObjetivo de la obra
Acceso 1Ampliación de plataforma y nuevos bañosAccesibilidad desde la entrada principal
Acceso 5Itinerarios peatonales adaptadosConexión segura con la zona de baño
Acceso 7Mejora de vestuarios y zonas de sombraMayor comodidad para personas con movilidad reducida
Acceso 10Nuevos equipamientos e infraestructurasServicios premium en el tramo final de la playa

El 30 de abril: la fecha marcada en el calendario

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha confirmado que la previsión es que los trabajos concluyan el próximo 30 de abril. Esta fecha es clave, ya que permitirá que tanto los nuevos espacios de baño como las zonas adaptadas estén plenamente operativos para los meses de mayor afluencia.

“Nuestro objetivo es que todas las personas puedan disfrutar de esta playa en las mejores condiciones posibles”, señala Tarife, destacando que estas infraestructuras son esenciales para eliminar barreras en un entorno natural tan emblemático.

Una playa más inclusiva y moderna

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha subrayado que las obras avanzan “a buen ritmo”, lo que permitirá mejorar de manera significativa los servicios de Las Teresitas.

Desde el Distrito Anaga, su concejala Gladis de León resalta que estas mejoras suponen un avance vital para los vecinos: “Las Teresitas es el principal punto de encuentro de la ciudad. Estas actuaciones contribuyen a que la playa sea un espacio cada vez más cómodo y preparado para recibir a miles de personas cada año”.

Con la ampliación de las plataformas y la adecuación de las zonas de equipamiento, Santa Cruz busca que el giro radical de Las Teresitas no sea solo estético, sino funcional, garantizando que el símbolo turístico de la capital sea, por fin, una playa para todos.

