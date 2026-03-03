Giro radical en el tiempo: Canarias se prepara para lo peor de la borrasca Regina a partir del miércoles

Canarias se enfrenta a una semana de extrema complejidad atmosférica. Lo que los expertos y la sabiduría popular ya denominan como un auténtico “potaje meteorológico” cobrará fuerza en las próximas horas. La responsable es la borrasca Regina, una baja fría situada en el Atlántico que ha comenzado a desestabilizar el clima en todo el Archipiélago, dejando un rastro de lluvia, nieve, viento huracanado y, por si fuera poco, el regreso de la calima.
Avisos naranjas: el miércoles será el día crítico
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha endurecido sus pronósticos. Aunque la inestabilidad ya es patente, el miércoles se presenta como la jornada más complicada. Se han activado avisos de nivel naranja debido a la intensidad del viento, que afectará especialmente a las cumbres y vertientes orientadas al noroeste y sureste de las islas de mayor relieve.
Las rachas podrían superar con facilidad los 90 kilómetros por hora, lo que ha puesto en alerta a los servicios de emergencia de Tenerife, Gran Canaria y La Palma. El resto de las islas permanecerán bajo aviso amarillo, sufriendo también el embate de un flujo de aire muy inestable.
Nieve en las cumbres y oleaje de fuerza 7
El contraste térmico que trae Regina es notable. La AEMET señala que la cota de nieve se situará en torno a los 1.700 metros, lo que asegura nuevas acumulaciones de nieve en el entorno del Teide. Este fenómeno, sumado al viento, genera condiciones de alta montaña extremadamente peligrosas.
En la costa, la situación no es mejor. El aviso naranja por fenómenos costeros advierte de mar combinada con olas que podrían alcanzar los 5 o 6 metros de altura, afectando principalmente al litoral de Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas capitalinas.
El regreso de la calima: el ingrediente final
Cuando parecía que la lluvia limpiaría la atmósfera, el “potaje meteorológico” añade un nuevo elemento: la calima. El desplazamiento de la borrasca Regina favorecerá la entrada de una masa de aire sahariano que empezará a notarse a partir del miércoles, reduciendo la visibilidad y empeorando la calidad del aire de forma progresiva.
Este escenario de cielos cubiertos y precipitaciones ocasionales, que podrían ir acompañadas de tormentas, se mantendrá durante gran parte de la semana. Las temperaturas máximas tenderán a descender en las zonas altas, mientras que en las costas se mantendrá una sensación de bochorno debido a la humedad y el polvo en suspensión.
Resumen de riesgos para la población:
- Vientos muy fuertes: Riesgo de caída de objetos y ramas. Se recomienda asegurar toldos y ventanas.
- Mal estado del mar: Prohibido el baño en zonas de aviso naranja y precaución extrema en muelles y diques.
- Nieve: Acceso a cumbres condicionado por la presencia de placas de hielo y fuertes rachas.
- Calima: Recomendación de uso de mascarilla para personas con patologías respiratorias.
La evolución de la borrasca Regina es monitorizada minuto a minuto por la AEMET, ya que cualquier ligero desplazamiento en su centro de bajas presiones podría intensificar las lluvias en las vertientes sur de las Islas.