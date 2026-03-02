El guiño a Tenerife que muchos desconocen en una de las mejores películas de la historia

A algunos les parecerá reciente la moda de los grandes estudios de cine de trasladarse hasta Canarias para rodar superproducciones. Sin embargo, lo cierto es que ya en los años 60 las Islas fueron un escenario de lujo para Hollywood y el Reino Unido. De esa época dorada nos queda un guiño oculto que une a Tenerife con una de las películas mejor valoradas de la historia del cine: “Cadena Perpetua”.
El secreto reside en uno de los objetos más icónicos de la celda de Andy Dufresne (Tim Robbins) y Red (Morgan Freeman) en la prisión de Shawshank: un póster de la inigualable Raquel Welch.
El póster que ocultaba un túnel y un rodaje en El Teide
Ese cartel publicitario, que se convertiría en un icono de los años 60, corresponde a la película “Hace un millón de años” (One Million Years B.C), protagonizada por Welch. Lo que muchos desconocen es que las imágenes que dieron vida a ese póster y a gran parte de la película se rodaron en los paisajes volcánicos de Canarias, con el Parque Nacional de Las Cañadas del Teide como protagonista absoluto.
Mientras en Cadena Perpetua el póster cubría el túnel hacia la libertad, en la vida real, Raquel Welch estaba viviendo su propio “calvario” en la cima del Teide. El rodaje de los exteriores se realizó a mediados del invierno, un detalle que la actriz recordó en una entrevista para Fox News: “Estábamos tan lejos de la civilización… ¡Y estaba nevando!”.
“Casi me muero”: El bikini de pieles bajo la nieve tinerfeña
Welch filmó toda la película luciendo el famoso bikini de pieles (publicitado como “el primer bikini de la humanidad”), una prenda que la consolidó como la “imagen definitiva de los años 60″. Pero las bajas temperaturas del invierno en El Teide no perdonaron. La actriz desarrolló una amigdalitis que empeoraba con cada día de rodaje.
“Tenía tanta penicilina en el cuerpo que casi me muero”, afirmó Welch a Fox. A pesar del sufrimiento, la experiencia tuvo su recompensa. Hace un millón de años regaló a la actriz la fama mundial y un lugar en la historia de la cultura pop, aunque ella bromeaba diciendo que “¡lo único que hacía en esa película era correr con ese bikini!”.
Este guiño oculto en Cadena Perpetua no solo es una curiosidad cinéfila, sino un recordatorio de que Tenerife y el Teide ya eran escenarios de leyenda para Hollywood mucho antes de que se convirtiera en la tendencia actual.