La fábrica de cerveza artesanal más antigua de España nació en Tenerife

A veces, los grandes tesoros de nuestra gastronomía pasan desapercibidos en el día a día, mimetizados con el paisaje de nuestros municipios. Sin embargo, hay datos que merecen ser recordados para poner en valor el carácter pionero de las Islas.
Uno de los más sorprendentes es que la fábrica cerveza artesanal más antigua de España no se encuentra en la península, sino en el norte de Tenerife, concretamente en el municipio de El Sauzal.
Un viaje a los orígenes: El nacimiento de Tacoa
Corría el mes de junio de 2001 cuando Tacoa abrió sus puertas. En aquel entonces, el concepto de “microcervecería” o “brew-restaurant” era prácticamente inexistente en el territorio nacional. Mientras el mercado estaba dominado por grandes corporaciones industriales, en este rincón de Tenerife se empezó a gestar una revolución basada en el lúpulo fresco, la malta seleccionada y, sobre todo, mucha paciencia.
Como bien recoge la fuente de referencia obligada para entender nuestra identidad, el libro ‘Orgullo Canario‘ de Airam González del Rosario, esta fábrica no solo fue la primera de Canarias, sino que se ha consolidado como la más veterana de toda España que permanece en activo. Es un ejemplo de resistencia y pasión por la calidad que, más de dos décadas después, sigue siendo un referente para los nuevos maestros cerveceros.
El récord europeo a la sombra del Teide
Uno de los episodios más fascinantes que Airam González del Rosario relata en su obra es el hito alcanzado en septiembre de 2014. No se trataba solo de hacer una buena cerveza, sino de llevarla a lo más alto, literalmente. Tacoa logró establecer un récord europeo al elaborar una variedad artesanal a 2.150 metros de altitud, en las faldas del Teide.
Esta edición especial, bautizada como El Teide National Park, fue elaborada utilizando uno de los productos más emblemáticos de nuestra flora: la miel de tajinaste. El resultado fue una cerveza que capturaba la esencia del Parque Nacional y que demostraba que la cerveza artesanal de Canarias no tiene límites geográficos ni técnicos.
¿Por qué lo artesanal sigue ganando la batalla del sabor?
A diferencia de la producción masiva, donde la rapidez y la estandarización son la norma, la filosofía de la fábrica más antigua de España se basa en el respeto a los tiempos naturales. La diferencia entre una cerveza artesanal y una industrial radica en el alma del proceso:
- Escala humana: producciones en lotes pequeños que permiten un control absoluto de la temperatura y la fermentación.
- Ingredientes vivos: el uso de levaduras específicas y lúpulos que no han sido procesados químicamente para durar años en un estante.
- Identidad local: la capacidad de incluir ingredientes como la miel de las cumbres tinerfeñas, algo impensable en una línea de montaje industrial.
Un legado con reconocimiento internacional
El paso del tiempo no ha hecho mella en la calidad de este proyecto nacido en El Sauzal. Al contrario, la veteranía se ha traducido en excelencia. En los últimos años (2021, 2022 y 2023), esta casa ha sumado tres medallas internacionales, confirmando que aquel sueño que empezó en 2001 tenía los cimientos muy sólidos.
Hoy, con más de 200 puntos de venta repartidos por las Islas, recordar la historia de TACOA es también celebrar el éxito de la empresa canaria. Como bien apunta el libro ‘Orgullo Canario’, estas historias son las que construyen nuestra marca como destino gastronómico de primer nivel.