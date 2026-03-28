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¿Vas a la playa, de procesión o a un festival? Titsa y el Tranvía refuerzan horarios e incluyen rutas gratis en Tenerife

Titsa activa guaguas gratuitas y aumenta un 45% la frecuencia en las rutas hacia la costa
¿Vas a la playa, de procesión o a un festival? Titsa y el Tranvía refuerzan horarios e incluyen rutas gratis en Tenerife
Imagen de un tranvía y una guagua circulando por una calle de Santa Cruz de Tenerife. DA
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La movilidad en Tenerife se refuerza para afrontar los días clave de la Semana Santa. El Cabildo de Tenerife, a través de Titsa y Metrotenerife, ha desplegado un plan especial que garantiza la conectividad hacia playas, procesiones y grandes festivales, destacando la puesta en marcha de servicios gratuitos en puntos estratégicos de la costa.

Guaguas gratis y refuerzos hacia la costa

La gran novedad para los usuarios que busquen disfrutar de la costa de Anaga es la activación sin coste de la línea 948, que conecta Azanos con las playas de Almáciga y Benijo. Este servicio operará el fin de semana del 28 y 29 de marzo y los festivos del 2 al 5 de abril, con salidas desde Azanos entre las 12:10 y las 18:25 horas.

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Además, Titsa reforzará 15 de líneas en toda la Isla. Entre los incrementos más notables se encuentran:

  • Línea 050 (La Laguna-Bajamar-La Punta): Aumenta sus servicios en un 45%.
  • Línea 910 (Santa Cruz-Las Teresitas): Salidas aproximadamente cada 10 minutos.
  • Líneas 122, 138 y 139: Refuerzos directos para las zonas de Caletillas, Radazul y Tabaiba.

Tranvía ininterrumpido

Por su parte, Metrotenerife ha confirmado que la Línea 1 del tranvía ofrecerá servicio 24 horas desde la mañana del miércoles 1 de abril hasta la medianoche del domingo 5 de abril. Esta medida facilita el desplazamiento continuo entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

Sin embargo, la celebración de las tradicionales procesiones en el casco urbano de la capital provocará interrupciones puntuales en el servicio, las cuales se realizarán de forma coordinada con la Policía Local para minimizar las molestias a los pasajeros.

Dispositivo especial para festivales

El plan de transporte también contempla la celebración de eventos multitudinarios. El 3 de abril, con motivo del festival Greenworld en Siam Park, las líneas 110 y 111 operarán bajo demanda hasta las 04:30 horas.

De igual modo, el 4 de abril, las líneas 110 y 467 verán incrementada su frecuencia para dar cobertura a los asistentes del festival La Misa, que se celebra en el Golf Costa Adeje, garantizando el retorno seguro en transporte público durante la madrugada.

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