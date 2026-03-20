La influencer Lottie Drynan pide ayuda a sus seguidores en Tenerife por una emergencia médica: “Necesitamos especialistas”

La influencer británica Lottie Drynan ha pedido ayuda urgente a sus seguidores desde Tenerife tras enfrentarse a una situación médica que ha calificado como “muy compleja” y que implica complicaciones cardíacas y neurológicas.
Según ha publicado el medio británico ‘The Sun’, la creadora de contenido se encuentra en la Isla junto a su familia, donde uno de sus allegados atraviesa una emergencia sanitaria de gravedad, aunque no ha detallado de quién se trata.
La influencer lanzó el llamamiento el miércoles por la noche a través de sus redes sociales. “Necesitamos ayuda, por favor”, escribió en una publicación en la que explicó que el equipo médico del hospital está trabajando intensamente, pero que buscan apoyo adicional especializado.
En su mensaje, Drynan solicitó contacto con profesionales de cardiología, neurología o cuidados intensivos, especialmente aquellos con experiencia en Tenerife o en el Reino Unido. “Sería una tontería no aprovechar esta red de personas para intentar encontrar ayuda”, señaló, apelando directamente a la difusión del mensaje entre sus seguidores.
Además, pidió a quienes pudieran colaborar que se pusieran en contacto con ella por correo electrónico o mediante comentarios, insistiendo en la importancia de viralizar la publicación para llegar a especialistas adecuados.
Petición de ayuda a EasyJet por problemas con vuelos
La situación también ha llevado a la influencer a solicitar asistencia a la aerolínea EasyJet. Según explicó, su familia está teniendo dificultades para gestionar la logística de los vuelos y no logra contactar con personal de atención al cliente.
“Nos está resultando imposible hablar con una persona que nos ayude con la logística de los vuelos”, lamentó en su mensaje, en el que pidió que cualquier empleado de la compañía con capacidad de intervención se pusiera en contacto con ella.
Intento de mantener la normalidad para sus hijas
En paralelo a la situación médica, Drynan también hizo un llamamiento más personal: encontrar familias en la zona de Playa de las Américas que puedan quedar con ella y sus hijas para que jueguen.
La influencer explicó que está intentando mantener cierta normalidad para su hija Pennie, de tres años y medio, ante esta incertidumbre. “Estoy haciendo todo lo posible para que esté lo más feliz y normal posible”, añadiendo que las condiciones meteorológicas y el aislamiento del alojamiento complican las actividades.
Quién es Lottie Drynan
Lottie Drynan es una creadora de contenido británica centrada en la salud intestinal y el ‘body positive’. Es fundadora de proyectos como ‘The Tummy Diaries’ y ‘You’ve Gut This’, y colabora habitualmente con Laura Adlington en la serie de Instagram ‘Same Dress, Different Bodies’.
La influencer, que está casada con Ross Drynan y tiene dos hijos, había celebrado recientemente su quinto aniversario de boda antes de verse envuelta en esta complicada situación durante sus vacaciones en Tenerife.