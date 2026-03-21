La Laguna borra el rastro del vandalismo: eliminan 200 grafitis en fachadas

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Servicios Municipales, ha llevado a cabo la eliminación de cerca de 200 grafitis vandálicos en distintos puntos del municipio, en el marco de las actuaciones continuas de limpieza y conservación del espacio público.
Estas intervenciones han afectado tanto a mobiliario urbano como a fachadas, muros y espacios de uso común, algunos de ellos situados en áreas de especial sensibilidad como el centro histórico, lo que ha requerido una actuación cuidadosa y especializada.
El concejal del área, Fran Hernández, recordó que este tipo de actos vandálicos suponen un importante esfuerzo tanto en términos de recursos humanos como materiales.
El edil de Seguridad, Badel Albelo, añadió que “se ha incrementado la vigilancia específica en distintos puntos, con el objetivo de prevenir y detectar este tipo de conductas incívicas que afectan directamente a las arcas públicas”.