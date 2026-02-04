Nito, el agricultor más popular de Tenerife, denuncia actos de vandalismo en su mercado: “Son cosas que no llegaré a entender”

El agricultor tinerfeño Sergio Rodríguez, conocido popularmente como Nito, ha denunciado a través de un vídeo en TikTok nuevos actos de vandalismo en El Mercado de Nito, el espacio dedicado al producto local que abrió recientemente en el municipio de Tegueste.
“Estas son las cosas que no llegaré a entender”, escribe junto a las imágenes en las que muestra los daños ocasionados, visiblemente molesto por lo ocurrido. En el texto que acompaña al vídeo, el agricultor se pregunta quién puede estar “tan aburrido o tan enfadado como para hacer algo así”, lamentando una situación que afecta directamente a un proyecto pensado para el disfrute colectivo.
Nito recuerda que El Mercado de Nito nació como un espacio abierto a la ciudadanía, centrado en el producto local, fresco y de cercanía, y apela al civismo: “Señores, que esto es para disfrutarlo todos. ¡Pórtense bien!”.
Pese a lo sucedido, el agricultor deja claro que el proyecto seguirá adelante. “Como siempre, pondremos medidas para que no vuelva a suceder, no queda de otra”, señala, asumiendo que será necesario reforzar la protección del establecimiento para evitar nuevos episodios de vandalismo.
El mercado, que se ha convertido en un punto de referencia para la compra de frutas, verduras y otros productos locales, ha ganado una notable visibilidad en redes sociales gracias a los vídeos de Nito, donde combina divulgación sobre el sector primario con el día a día de su negocio.
