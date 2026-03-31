Canarias, a la cabeza de la tasa de litigiosidad en España al cierre de 2025

Los órganos judiciales de Canarias registraron una tasa de litigiosidad de 202,06 asuntos por cada 1.000 habitantes durante el ejercicio de 2025. Esta cifra sitúa a la comunidad autónoma por encima de la media nacional, que se ha establecido en 153,70 asuntos por cada millar de ciudadanos. Estos datos fueron publicados ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe anual sobre la situación de los órganos judiciales.
En el global del país, el número de asuntos ingresados en los tribunales españoles experimentó un descenso del 3,2% respecto al año anterior, hasta al alcanzar los 7.550.806 nuevos procedimientos. En este contexto, Castilla y León se encuentra entre las comunidades con menor índice de actividad judicial por habitante, lejos de las cifras registradas en regiones como Canarias y la Comunidad de Madrid, que encabezan la estadística con tasas de 202,06 y 166,46, respectivamente.
En cuanto a la capacidad de respuesta de los tribunales, el informe destaca un incremento interanual del 2% en el volumen de asuntos resueltos, con una suma de 7.437.033 resoluciones. No obstante, a pesar de este aumento en la eficacia resolutiva, la pendencia general ha crecido un 3,4%, con 4.673.596 asuntos en trámite al cierre del ejercicio el 31 de diciembre.
Jurisdicciones
Por jurisdicciones, el orden Penal ha sido el único que ha registrado un crecimiento en la entrada de nuevos asuntos a escala nacional, con un incremento del 1,4% y un total de 3.550.118 procedimientos. Por el contrario, la jurisdicción Civil anotó una caída del 7,7%, mientras que los órdenes Contencioso-Administrativo y Social han reducido su ingreso de asuntos en un 4,2% y un 2,8%.
Para la elaboración de esta estadística de litigiosidad por territorios, el CGPJ ha utilizado los cálculos realizados sobre las cifras de la Estadística continua de población del Instituto Nacional de Estadística a fecha de 1 de enero de 2025.