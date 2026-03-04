Se duplican las llamadas por violencia de género en menores en Canarias: Tenerife, la isla con más alertas

El servicio telefónico de atención a mujeres víctimas de violencia de género 112 atendió en febrero 1.424 llamadas, un 16 % más que en el mismo mes de 2025, y de ellas 32 correspondían a menores de edad, casi el doble que en enero, cuando se recibieron 18 alertas de este grupo de edad.
Del total de llamadas recibidas el pasado mes, 847 (el 60 %) fueron de emergencia, es decir, la situación suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre y precisaba la activación de personal de seguridad, sanitario o de los dispositivos de emergencia insulares, según ha informado este miércoles el Instituto Canario de Igualdad (ICI) en una nota.
Además, del total de alertas 42 procedían de mujeres que manifestaron tener alguna discapacidad.
Activación de dispositivos de emergencia
Los dispositivos para mujeres agredidas de las islas (DEMA) se activaron en 167 ocasiones y 35 mujeres con sus 17 hijas e hijos fueron acogidas de emergencia para protegerse de su maltratador.
De forma paralela, se movilizaron 792 recursos policiales y 65 sanitarios.
En este último mes la mayoría de agresores fueron la pareja (556) o la expareja (350); aunque también hubo agresiones por parte de hijos (63), desconocidos (33) amigos (10) o hermanos (36).
La mayoría de alertas por violencia de género son de Tenerife
En cuanto al tipo de agresiones, el 39 % fueron violencias físicas y otro 39 % no físicas.
El 5 % se referían a agresiones sexuales y los centros de crisis 24 horas se activaron desde el 112 Canarias en 28 ocasiones.
La mayoría de las llamadas, el 43 %, fueron realizadas por la propia víctima, un 21 % por alertantes accidentales, un 18 % por instituciones y un 6 % por familiares.
El mayor volumen de llamadas recibidas (714) fue realizada por casos de víctimas residentes en Tenerife.