¿Hasta cuándo lloverá? La borrasca Therese no dará tregua a Canarias

La borrasca Therese no dará tregua al archipiélago durante las próximas horas y mantendrá a las islas bajo un fuerte episodio de inestabilidad que se extenderá durante todo el fin de semana. Según el último aviso especial emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones seguirán siendo generalizadas y localmente muy fuertes, especialmente en las vertientes sur y oeste de La Palma y Tenerife, donde los acumulados podrían superar los 300 litros por metro cuadrado al finalizar el episodio.
El sistema frontal asociado a la borrasca terminará de atravesar las islas durante la jornada del viernes, alcanzando también a las islas orientales. No se descarta que las lluvias vengan acompañadas de tormentas y granizo pequeño en las islas occidentales, mientras que en el sur de Tenerife y Gran Canaria las precipitaciones podrían ser especialmente persistentes durante la madrugada.
El viento y el mal estado del mar seguirán siendo protagonistas de este temporal. Se prevén rachas que superarán los 90 kilómetros por hora en las cumbres y zonas de medianías, mientras que el oleaje mantendrá su peligrosidad con olas que sobrepasarán los cinco metros de altura en todo el litoral. Esta situación de riesgo ha llevado a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias a pedir a la población que extreme las precauciones ante la posibilidad de crecidas de barrancos, inundaciones en zonas bajas y desprendimientos de tierra que afecten a las carreteras.
De cara al domingo, aunque el viento empezará a perder fuerza de manera progresiva, las lluvias continuarán afectando con intensidad a las medianías y zonas altas de las islas de mayor relieve. No será hasta el lunes cuando la borrasca comience a debilitarse definitivamente, abriendo un escenario de mayor estabilidad en el que las precipitaciones irán perdiendo intensidad de forma paulatina a lo largo de los primeros días de la próxima semana.