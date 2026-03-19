El diciembre del caos: la última vez que una borrasca de la magnitud de Therese azotó Tenerife

La llegada de la borrasca Therese ha obligado a los expertos a mirar hacia atrás en el calendario meteorológico de Canarias. La meteoróloga Vicky Palma ha advertido que el archipiélago no se enfrentaba a un sistema de esta magnitud, con centro propio sobre las Islas, desde el año 2013.
Aquel diciembre quedó grabado en la memoria de las islas occidentales como un “carrusel de borrascas” consecutivas que desbordó todas las previsiones.
El fenómeno de la borrasca híbrida
El episodio comenzó con un sistema de características poco comunes: una borrasca híbrida. Este fenómeno se produce cuando una perturbación de latitudes medias desciende a aguas subtropicales y sufre un “proceso de leve tropicalización”, adquiriendo rasgos similares a los de un ciclón tropical, como convección organizada y un centro de rotación cálido.
El 2 de diciembre de 2013, este sistema generó lluvias torrenciales en el este de Tenerife. La estación de Lomo de Mena, en Güímar, registró la cifra récord de 304 litros por metro cuadrado en solo 24 horas. Otros acumulados destacados fueron los 214 mm en El Pinar, El Hierro, y los 190 mm en el casco de Güímar.
El caos se adueñó de la zona costera, provocando una riada en Punta Prieta que arrasó la localidad.
Segunda oleada: tormentas y caos circulatori
Apenas tres días después, una nueva ciclogénesis reactivó la emergencia. En esta ocasión, las tormentas se cebaron con el área metropolitana y el norte de Tenerife. Los datos de la Aemet y Acanmet confirmaron 118 mm en San Cristóbal de La Laguna y 92,2 mm en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos.
Las lluvias provocaron el colapso de las principales carreteras insulares debido a desprendimientos de tierra y piedras.
La comarca de Acentejo, Candelaria y los barrios de Barranco Hondo y Tabaiba sufrieron las mayores consecuencias de las convergencias de viento a sotavento.
El bloqueo africano y el aviso rojo
El asombroso mes de diciembre culminó con un tercer sistema frontal que quedó bloqueado entre Tenerife y Gran Canaria por un anticiclón situado en África. Esta parálisis atmosférica hizo que la inestabilidad se anclara sobre Tenerife, elevando el aviso a nivel rojo (riesgo extremo).
Durante esta fase, se registraron fenómenos de gran intensidad:
- Actividad eléctrica: Se contabilizaron 7.000 rayos en el entorno de las islas (919 por hora en el momento crítico).
- Vientos huracanados: La Graciosa registró una racha de 143,6 km/h, mientras que en La Palma los vientos de 105 km/h dejaron a 83.000 personas sin suministro eléctrico.
- Suministro eléctrico: En la zona de Güímar, la desconexión de un transformador afectó a 17.000 vecinos.
Balance de daños
Aquel diciembre de 2013 no solo dejó tras de sí un fallecido en Gran Canaria debido al mal estado del mar, sino también daños materiales millonarios. Solo en el municipio de Güímar, los desperfectos se valoraron en más de un millón de euros.
Hoy, con la activación del Plan de Emergencias Insular (PEIN) por la borrasca Therese, las autoridades recuerdan aquel precedente como el último gran episodio de inestabilidad duradera y severa que ha vivido el archipiélago en los últimos 13 años.
Episodio 1: La borrasca híbrida – 2 de diciembre de 2013
Este fue el inicio del carrusel, con precipitaciones torrenciales que se cebaron con el este de Tenerife y las islas occidentales.
|Localidad / Estación
|Isla
|Lluvia Acumulada (24h)
|Lomo de Mena (Güímar)
|Tenerife
|304 mm
|El Pinar
|El Hierro
|214 mm
|Valverde
|El Hierro
|196 mm
|Topo Negro (Güímar)
|Tenerife
|191 mm
|Güímar (Casco)
|Tenerife
|190 mm
|El Bueno (Arico)
|Tenerife
|172 mm
|Icor (Arico)
|Tenerife
|160 mm
|Cumbres de Abona (Arico)
|Tenerife
|153 mm
|Monte Breña
|La Palma
|144 mm
|Mazo
|La Palma
|142 mm
|La Gallega (S/C de Tenerife)
|Tenerife
|133 mm
|Candelaria
|Tenerife
|116 mm
|Sabinosa
|El Hierro
|102 mm
Episodio 2: Ciclogénesis y tormentas – 6 de diciembre de 2013
Afectación directa al área metropolitana y el norte de Tenerife en apenas unas horas.
- San Cristóbal de La Laguna: 118 mm
- Tenerife Norte (Los Rodeos): 92,2 mm
- Comarca de Güímar y Candelaria: Intensos aguaceros con caos circulatorio.
Episodio 3: El bloqueo y el aviso rojo – 11 de diciembre de 2013
El frente se estancó sobre Tenerife provocando acumulados extremos en el sur y oeste de la isla.
- San Miguel de Abona: 169 mm
- El Palmar (Buenavista del Norte): 161 mm
- Arona: 158 mm
- Arico (El Bueno / Finca El Helecho): 155 mm
- Taucho (Santiago del Teide): 149 mm
- Topo Negro (Güímar): 143 mm
- Tierra del Trigo (Los Silos): 138 mm
- Adeje / El Picacho (Arico): 127 mm
- Vilaflor / Arona: 125 mm
- Candelaria: 122 mm
- Arafo (El Tanque): 123 mm
Datos récord de viento y rayos – Diciembre 2013
- La Graciosa (Helipuerto): 143,6 km/h (Racha máxima el 10 de diciembre).
- Puntagorda (La Palma): 105 km/h.
- Actividad eléctrica: 7.000 rayos en el archipiélago (919 rayos/hora en el pico del día 11).