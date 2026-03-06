Los Premios Anillos de Oro reciben más de 850 candidaturas de 93 series

El Círculo de Profesionales de las Series Españolas ha recibido 853 candidaturas para las 23 categorías de los I Premios Anillos de Oro, que se entregan en el Recinto Ferial de Tenerife el 20 de junio. Los galardones cuentan con el apoyo del Gobierno regional, el Cabildo y el Ayuntamiento capitalino.
Estas candidaturas se concretan en 74 series españolas, 8 latinoamericanas y 11 internacionales, de plataformas y cadenas como Movistar Plus+, Atresmedia, Prime Video, RTVE, HBO Max, Mediaset, Filmin, Netflix, Disney+, SkyShowtime, AMC+, Apple TV + y BBC.
Los 93 trabajos entran ahora en una primera fase de votaciones, que en mayo dará como resultado el anuncio de las tres finalistas por categoría que acudirán a la gala de la capital tinerfeña. Los Premios Anillos de Oro amplían su horizonte desde su primera edición con premios a la mejor serie latinoamericana y a mejor serie internacional. Estados Unidos, Reino Unido, Chile, México, Letonia, Islandia, Venezuela, Colombia, Dinamarca, Suecia y Argentina son los países que optan a estas categorías.
A ello se suma el premio a la mejor film commission/film office española del año, al que aspiran en esta primera fase Film Madrid Region, Rías Baixas Film Commission, Sevilla Film Office, Alcalá Film Office y Andalucía Film Commission.
Una vez anunciadas las series candidatas, los miembros del Círculo de Profesionales de las Series Españolas votarán los proyectos. Este proceso finalizará el 24 de abril y a principios de mayo se anunciarán tres series finalistas de cada apartado para abrir posteriormente una nueva fase de votación. Aquellos profesionales de las series que lo deseen pueden formar parte de la entidad. Inscribiéndose antes del 27 de marzo tendrán, asimismo, la oportunidad de participar en las mencionadas votaciones.