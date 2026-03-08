8M en Canarias: horarios y recorridos de todas las manifestaciones y reivindicaciones por el Día de la Mujer

Las organizaciones y los colectivos feministas saldrán hoy a las calles de Canarias y toda España con motivo del Día Internacional de la Mujer para reivindicar avances hacia la igualdad, impulsar medidas que combatan las violencias machistas, vicaria, económica e institucional.
TENERIFE
En Santa Cruz de Tenerife, la manifestación de la Plataforma Feminista 8M Tenerife partirá a las 12.00 horas desde el reloj de flores del Parque García Sanabria y avanzará hacia la Plaza de Weyler para descender por la Calle Castillo hasta concluir en la plaza de la Candelaria. Ayer se organizó una cacharrada por las calles de La Laguna, mientras que en El Rosario hubo una marcha feminista por la costa.
Bajo el lema Feministas imparables, ¡Tumbemos el fascismo!, convoca a toda la sociedad a “implicarse” en la defensa de los derechos de las mujeres, ante el “ascenso de un nuevo fascismo” abanderado por las ultraderechas y el asesinato de dos niños y 10 mujeres en lo que va de año en España.
Recuerda que “el machismo mata y nos está matando. Es una tarea de toda la sociedad el pararlo”, señalando que no acabaremos con el asesinado de mujeres si no nos implicarmos, negamos esta violencia y arropamos a los violentos.
La movilización también exigirá unir fuerzas en la lucha por “la conquista de derechos”, el cambio “social, cultural y económico” que “evite la discriminación y la opresión de las mujeres”. Pide políticas de igualdad, impulsar medidas que combatan las brechas de género en el empleo y en las pensiones, un sistema de cuidado que corrija los trabajos no retribuidos, y evitar el machismo en la aplicación de las leyes.
LA PALMA
En La Palma, Los Llanos de Aridane acogerá la marcha por el 8M que comenzará a las 12.00 horas desde la plaza Clara Campoamor y finalizará en la plaza de España, bajo el lema Responsabilidad pública y social para afrontar la tarea familiar.
GRAN CANARIA
La Red Feminista de Gran Canaria pondrá hoy el foco en la “necesidad de resistir” ante quienes quieren “cercenar derechos de las mujeres”. Bajo el lema Feministas en resistencia contra la ofensiva patriarcal la movilización pone sobre la mesa la necesidad de luchar unidas y activamente como sociedad por los derechos de todas las mujeres ante los intentos de retroceso en temas como la educación, la sanidad, la lucha contra la violencia de género, cuestiones que “creíamos que se habían consolidado” y que se ponen una y otra vez en cuestión, denunciar que las políticas feministas no son prioridad de Estado, ni la lucha contra las violencias machistas.
LANZAROTE
La capital lanzaroteña, Arrecife, será el escenario de las reivindicaciones este 8M. El Foro contra la Violencia de Género y otros colectivos locales han fijado el inicio de la jornada en el parque Islas Canarias. A partir de las 11:30 horas se realizarán talleres creativos de pancartas, dando paso a la manifestación principal a las 12:30 horas. Bajo la consigna “Si avanza el fascismo, responde el feminismo”, el recorrido atravesará las vías principales de la ciudad para finalizar en los cines Atlántida con la lectura de un manifiesto unitario.
FUERTETEVENTURA
En Puerto del Rosario, la Red Feminista de Fuerteventura lidera una convocatoria que arranca a las 11:00 horas desde la Dirección Insular de la Administración General del Estado. Con una duración prevista hasta las 14:00 horas, la marcha recorrerá el centro de la capital majorera bajo el lema “Ante el avance del fascismo, nos encontrarán al frente: unidas y organizadas”. Las activistas recalcan el carácter combativo de este Día de la Mujer con lemas como “el único patriarcado que ilumina es el que arde”, subrayando que esta jornada es, ante todo, de lucha social.