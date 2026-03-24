La música europea se viste de luto. El legendario cantautor italiano Gino Paoli, figura cumbre de la canzone d’autore y alma de la escuela genovesa, ha muerto a los 91 años de edad. Con su partida, desaparece uno de los compositores más influyentes del siglo XX, cuyo legado transformó para siempre la música popular en Italia y el mundo.
Nacido en Monfalcone en 1934 y criado en Génova, Paoli formó parte de una generación irrepetible junto a nombres como Fabrizio De André o Luigi Tenco. Juntos, rompieron los moldes de la música comercial para dotar a la canción de una profundidad literaria y personal sin precedentes.
‘Il cielo in una stanza’ y sus himnos universales
La carrera de Gino Paoli quedó sellada en 1960 con el lanzamiento de Il cielo in una stanza. Interpretada magistralmente por Mina, la canción se convirtió en un éxito global y simbolizó el giro hacia una música más íntima y existencial.
A este himno se sumaron otros clásicos inolvidables que forman parte de la memoria colectiva:
- Sapore di sale: La evocación perfecta del verano mediterráneo.
- Senza fine: Un estándar internacional de elegancia melódica.
- La gatta: El ejemplo supremo de cómo convertir lo cotidiano en poesía pura.
Una vida marcada por la introspección
La trayectoria de Gino Paoli no estuvo exenta de sombras. En 1963, el artista sobrevivió a un intento de suicidio, un episodio que marcó profundamente su carácter reservado y su obra, siempre teñida de una melancolía reflexiva. Ajeno a los artificios de la fama, Paoli prefirió siempre que hablaran sus letras, cargadas de amor, deseo y soledad.
Con su fallecimiento, Italia pierde al último de sus grandes poetas musicales. Sin embargo, su obra permanece viva como un repertorio esencial, recordándonos que la música, en su expresión más noble, es el espejo del alma humana.