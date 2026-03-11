Muere la influencer Karla Thaynnara y su padre se quita la vida horas después

La influencer brasileña Karla Thaynnara, de 25 años, fallecía el pasado 3 de marzo tras verse implicada en un accidente de motocicleta en una carretera próxima a Brasilia, capital de Brasil. Según publica el diario Correio Braziliense, la moto que conducía colisionó con un vehículo.
El mismo medio señaló que el padre de la joven, José Carlos Andrade Nogueira, exagente de la Policía Militar, acudió al lugar del siniestro. Tras conocer la muerte de su hija, decidió quitarse la vida poco después.
La madre de la influencer compartió un mensaje de despedida a través de la cuenta de Instagram de Thaynnara, acompañado de un vídeo del momento en que la joven recibía las llaves de su apartamento. En la publicación recordó que su hija había dejado todo preparado para cumplir ese proyecto personal: “Antes de partir ya había organizado todo, como si supiera que ese sueño tenía que hacerse realidad”.
Karla Thaynnara reunía cerca de 60.000 seguidores en Instagram, donde publicaba contenido relacionado con el fitness, su pasión por las motos y fotografías junto a su hija. Su última publicación data del 21 de febrero, cuando compartió un vídeo entrenando en un gimnasio.
Tras conocerse la noticia, numerosos seguidores dejaron mensajes de condolencia en sus perfiles. Algunos usuarios expresaron su apoyo a la familia y pidieron consuelo para sus seres queridos.
Según el citado diario, familiares y amigos organizaron el 4 de marzo una caravana de motocicletas y un velatorio en un cementerio de Brasilia para rendir homenaje tanto a la influencer como a su padre.