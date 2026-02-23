Investigan el fallecimiento de la influencer Bianca Dias semanas después de someterse a una cirugía

La creadora de contenido brasileña Bianca Dias, centrada en publicaciones sobre moda, viajes y estilo de vida, ha fallecido tras sufrir complicaciones durante el periodo de recuperación de una intervención estética realizada semanas antes, según informan medios como Antena 3.
Tal y como han señalado medios internacionales y personas próximas a su entorno, la joven —que reunía en torno a 60.000 seguidores en Instagram— murió el 19 de febrero de 2026, después de que su estado de salud empeorara de forma repentina mientras se recuperaba en una vivienda familiar. En ese momento comenzó a presentar problemas respiratorios que obligaron a su traslado urgente a un centro sanitario.
Los primeros datos difundidos apuntan a que el fallecimiento podría estar relacionado con una embolia pulmonar, una afección que se produce cuando una arteria del pulmón queda bloqueada, normalmente por un coágulo que se forma en otras partes del cuerpo y se desplaza a través del torrente sanguíneo hasta los pulmones.
Aunque por el momento no se ha confirmado de forma oficial la relación directa entre la cirugía y el desenlace, especialistas advierten de que el riesgo de sufrir trombosis o embolias puede incrementarse tras una operación, especialmente en el posoperatorio, debido a factores como la falta de movilidad, la duración del procedimiento o determinadas condiciones previas del paciente.
En este contexto, varios medios han informado de la apertura de una investigación para aclarar las circunstancias exactas del fallecimiento. La noticia ha tenido un amplio impacto en redes sociales, donde seguidores y conocidos han expresado sus condolencias y mensajes de apoyo a la familia de la influencer.